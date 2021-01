Kim Kardashian a partagé son horreur lorsque son fils Saint s’est fait couper les cheveux à la maison.

La star de télé-réalité a posté une photo des cheveux bruns de l’enfant de cinq ans allongés sur une table, aux côtés de ciseaux de fabrication en plastique sans danger pour les enfants.

Kim a ensuite partagé une photo de son deuxième enfant aîné, une bosse notable au centre de ses boucles naturelles.

Le joueur de 40 ans a écrit: « Il a toujours l’air mignon. »







Kim et son mari Kanye West partagent Saint, et leurs frères et sœurs North, Chicago, sept ans, Psalm, deux ans et un an.

Elle a passé la saison des fêtes avec sa progéniture, et le jour de Noël, elle a emmené tous les quatre chez sa sœur Kourtney pour célébrer avec leurs cousins.

Les photos de Kim montraient également les décorations de Noël élaborées de Kourtney, avec la mère de quatre enfants et le Saint vus se tenant devant la porte à côté d’un renne en plastique.







Saint a fourni une certaine valeur comique à l’image, s’asseyant à leurs pieds pour tirer la langue.

Le mari de Kim, Kanye, n’a pas été vu.







Son absence des photos de famille survient au milieu des informations selon lesquelles ils vivent des vies séparées alors qu’ils sont toujours ensemble.