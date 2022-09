Esha Kansara qui a été vu pour la dernière fois dans Madame Sir est dans l’industrie depuis plus d’une décennie. Elle a commencé son parcours d’actrice en 2010 avec Mukti Bandhan. L’actrice a parcouru un long chemin depuis lors et a réussi à se créer une base de fans fidèles. Elle a essayé le rôle de Mishri Pandey qui a été largement aimé de tous. Maintenant, elle est à la recherche d’opportunités qui donneront un coup de pouce à sa carrière. Elle prend son temps pour se concentrer sur les opportunités qui s’offrent à elle. Elle est à un stade où elle peut prendre la liberté d’évaluer les opportunités et de choisir le meilleur du lot qui lui donne une plate-forme pour grandir. Parlant de l’industrie, il y a aussi un côté négatif.

Esha Kansara et tout sur le faux casting

Dans une conversation franche avec BollywoodLife.com, Esha Kansara a parlé de la menace du canapé de casting. De nombreuses célébrités ont parlé des horribles expériences de casting sur canapé. Interrogée à ce sujet, Esha a déclaré au cours de la conversation qu’elle n’avait jamais été dans une telle situation, mais qu’au début de sa carrière, elle avait reçu un faux appel de casting. Elle a raconté que pendant les jours de Mukti Bandhan, elle avait reçu un appel d’un numéro de Dubaï et c’était pour le casting de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Elle a cité: “Ce n’était pas une mauvaise expérience. Mais quelqu’un a essayé un truc sur moi. C’était il y a longtemps, depuis l’époque de Mukti Bandhan et non, je n’étais pas vraiment dérangé. J’ai reçu un appel d’un numéro de Dubaï. Cela personne était comme si nous étions en train de caster pour Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et moi, pourquoi appelez-vous de Dubaï ? »

Elle a mentionné qu’elle connaissait l’équipe de l’émission et les personnes qui la castaient. Elle comprit immédiatement qu’il s’agissait d’un faux appel. Elle a joué le jeu pour savoir ce que la personne appelée avait à dire. Elle a raconté: “Ils étaient comme si nous castions pour Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah mais il n’y a qu’une seule condition – vous devrez faire des compromis. C’était comme si dans le visage.”

Esha Kansara a alors menacé la personne de ne pas faire d’appel téléphonique comme celui-ci à quelqu’un d’autre et elle partageait le numéro avec la police. L’actrice a immédiatement partagé le numéro avec la personne concernée de l’équipe. Elle a ajouté : “C’est dommage que de telles ruses soient tirées sur des actrices et des acteurs. C’était un petit incident pour moi car j’en étais heureusement consciente.” Il est en effet regrettable que de tels incidents se produisent dans l’industrie.

Nous attendons maintenant qu’Esha Kansara partage bientôt les détails de ses projets à venir. Elle est à la recherche d’opportunités dans l’espace OTT et les films.