L’horoscope quotidien Bélier d’aujourd’hui, 31 mai 2024, prédit la fortune en amour | Astrologie

A PROPOS DE L’AUTEUR

Dr JN Pandey, un expert en astrologie védique et Vastu, ayant plus de 25 ans d’expérience et des clients à travers le monde. Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en astrologie védique du BHU Varanasi et a été sélectionné comme chercheur national par l’UGC de l’Inde, en 1992, pour mener des recherches en astrologie védique. Il a été rédacteur adjoint de l’Almanach (Vishwa Panchangam) publié périodiquement par le BHU et enseignait également à des étudiants diplômés de la même université. Le Dr Pandey fournit des conseils astrologiques sur la carrière, les finances, la santé, la romance, le mariage, l’accouchement, les affaires et bien plus encore….voir les détails