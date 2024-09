L’hormonothérapie peut réduire considérablement la résistance à l’insuline, selon une étude

NEW YORK: Une nouvelle méta-analyse de 17 essais contrôlés randomisés différents suggère que l’hormonothérapie peut réduire considérablement la résistance à l’insuline.

Les femmes ménopausées présentent un risque plus élevé de résistance à l’insuline en raison de la baisse des taux d’œstrogènes.

Des études antérieures évaluant les bénéfices potentiels de l’hormonothérapie sur la résistance à l’insuline ont produit des résultats mitigés.

Dans la nouvelle étude, le Dr Xuezhi (Daniel) Jiang, chercheur principal du Reading Hospital Tower Health et du Drexel University College of Medicine en Pennsylvanie aux États-Unis, a déclaré que leur analyse a montré que les deux types d’hormonothérapie, y compris les voies orale et transdermique, réduisaient significativement la résistance à l’insuline chez les femmes ménopausées en bonne santé, bien que l’œstrogène seul soit associé à une réduction plus importante par rapport à une hormonothérapie combinée.

Plusieurs études ont déjà tenté de déterminer l’effet positif potentiel de l’hormonothérapie sur la résistance à l’insuline. Cependant, ces études ont produit des résultats contradictoires.

Mais dans cette nouvelle méta-analyse, il a été constaté que l’hormonothérapie réduisait significativement la résistance à l’insuline chez les femmes ménopausées en bonne santé sans maladies métaboliques, notamment le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires.

« L’hormonothérapie est un traitement efficace contre de nombreux symptômes gênants de la ménopause, notamment les bouffées de chaleur », a déclaré le Dr Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society.

Cette nouvelle méta-analyse est importante car la baisse des niveaux d’œstrogène chez les femmes ménopausées les expose à un risque accru de résistance à l’insuline et l’hormonothérapie pourrait être bénéfique pour réduire la résistance à l’insuline chez ces femmes, a noté Faubion.

La résistance à l’insuline peut survenir chez les hommes ou les femmes, mais les femmes ménopausées sont plus à risque car, à mesure que les niveaux d’œstrogène chutent pendant la transition vers la ménopause, le corps peut devenir moins réactif à l’insuline.

Un diagnostic de résistance à l’insuline est considéré comme grave car il peut être un précurseur du prédiabète, du diabète de type 2 et des troubles métaboliques.