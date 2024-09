L’hormonothérapie à long terme s’avère utile pour les femmes âgées

La déclaration de position de la Menopause Society sur l’hormonothérapie de 2022 indique que les femmes de plus de 65 ans peuvent continuer à utiliser l’hormonothérapie (HT) avec des conseils appropriés et une évaluation des risques. Une nouvelle analyse rétrospective démontre qu’il n’est pas inhabituel que des femmes âgées de 80 ans bénéficient encore de l’HT. Les résultats de l’analyse seront présentés lors de la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society à Chicago du 10 au 14 septembre.

On estime que 70 à 80 % des femmes souffrent de symptômes liés à la ménopause qui nuisent à leur qualité de vie et à leur productivité. L’hormonothérapie reste le moyen le plus efficace pour gérer bon nombre de ces symptômes, en particulier les bouffées de chaleur. La durée moyenne des bouffées de chaleur est de 7 à 11 ans. Cependant, jusqu’à 40 % des femmes de 60 ans et 10 à 15 % des femmes de 70 ans continuent d’en souffrir.

Une nouvelle analyse rétrospective de plus de 100 femmes âgées de plus de 65 ans qui utilisent encore la THS a cherché à examiner les caractéristiques et les motivations de ces femmes, ainsi que les bénéfices qu’elles obtiennent en restant sous THS.

L’âge moyen des participantes à l’analyse était de 71 ans, dont près de 8 % étaient âgées de 80 ans ou plus. L’âge moyen auquel les participantes ont commencé le traitement hormonal était de 52 ans, soit environ 2 ans après l’âge moyen de la ménopause. En moyenne, les participantes ont suivi un traitement hormonal pendant 18 ans, bien que 42 % en aient été des utilisatrices régulières pendant plus de 20 ans.

La raison la plus courante pour laquelle les participants ont poursuivi la HT au-delà de 65 ans était le contrôle des bouffées de chaleur (55 %), suivie du désir d’une meilleure qualité de vie (29 %) et d’une réduction des symptômes de douleur chronique et d’arthrite (7 %).

Plus d’un quart (26,4 %) des participantes ont essayé d’arrêter le traitement une fois, mais 87 % d’entre elles ont indiqué que la récurrence des bouffées de chaleur était la principale raison de la reprise du traitement. La plupart des participantes (près de 88 %) ont utilisé une forme transdermique d’œstrogène, tandis que seulement 12 % ont utilisé des pilules d’œstrogène par voie orale. Moins de 5 % des participantes ont utilisé des progestatifs synthétiques.

Bien que certains effets indésirables aient été documentés, notamment des saignements postménopausiques, qui étaient les plus fréquents, aucun accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde ou cancer de l’utérus n’a été constaté.

De nombreuses femmes de plus de 65 ans présentent des symptômes de ménopause qui affectent gravement leur qualité de vie, et c’est pourquoi elles ont recours à l’hormonothérapie. Les professionnels de santé devraient être plus ouverts à l’idée de poursuivre l’hormonothérapie dans cette tranche d’âge après des conseils appropriés et des évaluations périodiques des effets indésirables ou des contre-indications.

Dr Meenakshi Goel, auteure principale de l’analyse réalisée sous la direction de la Dre Wendy Wolfman, directrice de la clinique de ménopause et d’insuffisance ovarienne prématurée à l’hôpital Mount Sinai de Toronto. Ontario, Canada

Des résultats plus détaillés seront discutés lors de la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society dans le cadre de la présentation « Analyse rétrospective de l’utilisation de l’hormonothérapie ménopausique chez les femmes de plus de 65 ans : première expérience canadienne ».

« Prolonger le traitement hormonal n’est peut-être pas la meilleure option pour toutes les femmes », explique la Dre Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society. « Cependant, pour la plupart des femmes, il n’est pas nécessaire d’arrêter le traitement hormonal simplement parce qu’elles ont atteint un âge prédéterminé. Il faut tenir compte de leurs facteurs de risque spécifiques et de leur état de santé. »

Les Drs Goel, Wolfman et Faubion sont disponibles pour des entrevues avant la réunion annuelle.