Nous sommes prêts à entendre ce que les agences de renseignement américaines ont appris sur les ovnis au cours de leurs décennies d’enquête sur le phénomène, grâce à une loi profondément enfouie dans le projet de loi sur les secours d’urgence qui a été signé par le président Donald Trump.

Une horloge de 180 jours tourne pour que le secrétaire à la Défense et le directeur du renseignement national fournissent au Congrès un rapport non classifié sur «Phénomènes aériens non identifiés» – plus communément appelés objets volants non identifiés (OVNI) – en raison de l’une des stipulations contenues dans le projet de loi de 5600 pages que Trump a signé fin décembre.

Le rapport doit inclure « Une analyse détaillée des données de phénomènes aériens non identifiés et des rapports de renseignement collectés ou conservés » par presque toutes les agences de renseignement américaines.

Aussi sur rt.com « Choquant »: une fuite de PHOTO et des rapports classifiés mettent en lumière les activités de suivi des OVNIS du Pentagone

Il doit également inclure «L’identification de tout incident ou de tout schéma indiquant qu’un adversaire potentiel pourrait avoir atteint des capacités aérospatiales révolutionnaires qui pourraient mettre en danger les forces stratégiques ou conventionnelles des États-Unis.»

Un ancien sous-secrétaire adjoint à la défense pour le renseignement a soutenu cette décision, affirmant qu’il espérait que la nouvelle administration Biden le fera «Exécuter rigoureusement ses prérogatives de contrôle» concernant le rapport.

«Les préoccupations du public et de nombreux militaires ont été ignorées par la bureaucratie de la sécurité nationale pendant bien trop longtemps», Christopher Mellon a ajouté.

En avril dernier, le Pentagone a déclassifié trois vidéos et publié une série de nouveaux détails sur les rencontres entre des avions de la marine américaine et des objets volants non identifiés.

LIRE LA SUITE: « C’est une sacrée vidéo! » La réaction de Trump aux images d’OVNI déclassifiées du Pentagone laisse les chasseurs ET perplexes

Les enregistrements ont été capturés par des pilotes de la marine en novembre 2004 et janvier 2015. Dans les vidéos, on peut voir des objets mystérieux traversant le ciel à des vitesses extrêmement élevées et exécutant des manœuvres apparemment défiant la physique.

Deux des vidéos contiennent les enregistrements des communications des pilotes, qui ont été clairement choqués par la vitesse de l’avion inconnu.

À la fin de l’année dernière, l’ancien directeur de la CIA de l’ère Obama, John Brennan, a décrit les images déclassifiées comme « Haussant les sourcils » et a dit qu’il devrait être traité avec un esprit ouvert.

Obama lui-même a récemment révélé que, pendant son mandat, il avait demandé ce que le gouvernement savait des extraterrestres et des ovnis. Cependant, il semble moins enclin à révéler ce qu’on lui a dit.

Aussi sur rt.com Un pilote qui a été témoin d’un tristement célèbre OVNI déclassifié dit que l’objet a commis un « acte de guerre » lors de la rencontre

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!