L’horloge tourne sur les extensions pour Saquon Barkley, Josh Jacobs | LE SALON DU CARTON

Les Giants de New York et Saquon Barkley n’ont pas encore convenu d’une prolongation de contrat, et avec la date limite de la franchise qui approche, Craig Carton décide s’il pense ou non qu’un accord sera conclu à temps. Greg Jennings intervient dans la discussion et établit des similitudes entre la situation de Saquon à New York et celle de Josh Jacobs à Las Vegas avec les Raiders.



