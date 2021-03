Pour ceux qui luttent contre le cancer pendant la pandémie, le temps perdu lors de la fermeture mondiale s’est avéré particulièrement aigu. | FG Trade / Getty Images

«Je ne sais pas combien de temps je dispose.»

Justine Luebke, une enseignante de 32 ans qui vit au Montana, subissait une chimiothérapie pour un cancer métastatique lorsque la pandémie a frappé l’année dernière. Alors que le monde se fermait, Luebke était en train de déterminer à quoi elle voulait que le reste de sa vie ressemble. «Le temps prend une nouvelle signification lorsque vous traversez cela», a-t-elle déclaré. «Cette pandémie m’a définitivement semblé avoir pris du temps. Et je ne sais pas combien de temps je dispose.

Il n’existe aucun remède contre le cancer métastatique. Des options de traitement sont disponibles, mais une fois le diagnostic posé, il est généralement entendu que les patients seront malades pour le reste de leur vie. La fourchette médiane de survie des personnes atteintes de la maladie est de trois ans, mais cela peut varier énormément en fonction de facteurs tels que l’âge et le traitement. Il est courant chez ceux qui reçoivent un diagnostic de subir un changement urgent de leurs priorités – certains veulent parcourir le monde, rester proches de leur famille ou rechercher un épanouissement significatif dans leurs entreprises professionnelles. Malheureusement, toutes ces considérations sont écartées par une pandémie.

Alors que les vaccinations augmentent, le pays prend un nouvel optimisme et le sentiment que la fin du pire de cette pandémie approche à grands pas. Pour beaucoup, l’année écoulée ne représentera qu’un échec dans leur vie. Mais la même bénédiction ne s’applique pas à ceux qui luttent contre le cancer. Ils ne sont rien garantis, à part les intervalles d’une semaine entre les enregistrements avec leurs médecins. Ils ne savent jamais quelles nouvelles le prochain scan pourrait apporter. Cette pandémie a été cruellement injuste pour de nombreuses raisons différentes, mais surtout pour ceux qui ne savent pas combien de temps il leur reste – et qui ne retrouveront jamais le temps perdu.

Nous avons contacté trois femmes, toutes dans la trentaine, à propos de ce que c’était que d’endurer la pandémie de Covid-19 tout en ayant un cancer métastatique. Certains d’entre eux élèvent des enfants, d’autres vont encore travailler et tous ont l’impression que la pandémie leur a volé une année précieuse. Lorsque vous êtes malade, tout ce que vous voulez faire est de serrer vos amis dans vos bras. Lisez leurs histoires ci-dessous.

«Une chose que je n’étais pas prêt à abandonner, c’est d’enseigner … Mes enfants sont ma principale raison de me battre.»

Justine Luebke, 32 ans, Montana

En 2019, j’ai reçu un diagnostic de cancer rectal. J’ai subi cinq semaines de chimiothérapie, puis j’ai attendu ma chirurgie. Cela a terriblement mal tourné. J’ai fini par perdre tous mes gros intestins, la plupart de mes petits, et j’ai été aux soins intensifs pendant un mois. Au moment où j’étais assez fort pour faire la chimiothérapie de nettoyage, ils avaient découvert que le cancer s’était propagé à mon foie et à mes poumons. Donc, en août de cette année-là, j’avais confirmé un cancer métastatique. Je faisais de la chimiothérapie jusqu’en avril 2020.

Covid ressemblait à un effet domino. C’était un samedi soir de mars et ma famille m’a appelé et m’a dit que je devais envisager de me mettre complètement en quarantaine. Je suis enseignant, donc cela aurait signifié ne pas enseigner. Je suis allé à l’épicerie et j’ai fait des provisions, et j’ai dit à mon école que je ne devrais pas y entrer. Mais après ce week-end, tout s’est fermé de toute façon. Quand je suivais ces traitements, j’avais mes parents à chaque rendez-vous avec moi. À chaque rendez-vous chez le médecin, à chaque scan, ils étaient présents. Et maintenant, ils ne pouvaient plus être là. C’était extrêmement difficile, surtout les jours de chimio.

J’ai toujours l’occasion de voir mes parents en dehors des rendez-vous. Combattre le cancer est aussi mental que physique, et si je ne voyais pas mes parents, j’irais dans un endroit assez sombre. Ma mère travaille à domicile. Mon père se met au travail mais fait très attention. Je suis maintenant complètement vacciné, donc ça aide aussi une tonne. Je peux voir des amis qui sont également vaccinés.

Une chose que je ne voulais pas abandonner, c’est l’enseignement. J’enseigne en personne toute l’année et j’essaie de créer une bulle dans ma classe. Mes enfants sont ma principale raison de me battre. Je n’ai pas d’enfants à moi et je ne pourrai pas avoir d’enfants à moi. Donc, mes élèves sont comme mes enfants. Les élèves de cinquième que j’enseigne sont les mêmes élèves que j’ai eu à la maternelle. Quand ils courent vers moi et me font un câlin, c’est à ce moment que je me dis: «D’accord, c’est pourquoi vous devez continuer à vous battre, car vous n’allez pas quitter ces enfants.» Quand je viens à l’école, je laisse ce à quoi j’ai affaire à la porte et je peux être là pour eux. Ils me donnent un sens au-delà du cancer.

Le temps prend une nouvelle signification lorsque vous traversez cela. Ils m’ont presque perdu quand j’étais aux urgences. Après cela, les moments que vous passez avec vos amis et votre famille sont si précieux. Nous avons tous essayé de trouver des connexions pendant la quarantaine. Nous pouvons zoomer avec nos amis. Mais vous voulez juste dîner ensemble dans leur maison. Cette pandémie m’a définitivement semblé avoir pris du temps. Et je ne sais pas combien de temps je dispose.

«Lorsque vous avez affaire à un traitement à plein temps, cela vous donne envie de sortir dans le monde, de voyager et de vivre toutes ces choses.»

Emily Veach, 39 ans, Illinois

Covid a été stressant et effrayant, mais j’avais aussi l’impression d’avoir un peu d’avance sur ces sentiments d’incertitude et la perception de la menace dans mon environnement. Beaucoup plus de gens ont déjà appris à connaître les choses qui m’inquiètent déjà. Mon idée de la normalité a été supprimée il y a longtemps.

J’ai été diagnostiqué à l’origine en 2014 avec un cancer du sein à un stade précoce. Depuis, il s’est propagé à mes os et est devenu un cancer du sein à un stade avancé en 2017. Mon traitement affaiblit mon système immunitaire. J’ai eu des fièvres qui m’ont amené à l’hôpital, donc j’ai toujours été conscient de cela même avant la pandémie – bien avant 2020, je volais avec un masque. Maintenant, je n’ai plus à supporter de regards étranges à propos du port d’un masque.

J’avais l’intention de déménager dans l’Illinois avant le début de la pandémie. Lorsque les verrouillages se sont produits, je savais que c’était ce que je voulais toujours faire et j’ai parcouru tous les scénarios pour déterminer quel était le moyen le plus sûr. Ma merveilleuse mère s’est portée volontaire pour chasser et me chercher. J’ai loué un SUV et j’ai tout emballé là-dedans, au point que cela ressemblait à un grand voyage de camping. J’ai fait le voyage seul et j’ai fait des arrêts en cours de route. Mon préféré était à Cedar Crest, au Nouveau-Mexique. Je connaissais quelqu’un de mon réseau qui dirige une organisation à but non lucratif qui organise des voyages d’aventure pour les survivants du cancer. Je voulais passer ce voyage hors de chez qui que ce soit, et il m’a invité à camper à sa place. C’était dans les montagnes, il m’a branché avec un radiateur portable et j’ai passé la nuit dans sa grange à chevaux. C’était beau.

Les choses qui sont devenues les plus importantes dans ma vie sont la nature et ma communauté. Mais je n’ai pas vu mon père depuis longtemps. Je n’ai pas vu mes meilleurs amis. Nous pouvons passer des appels vidéo, mais je veux vraiment embrasser mes amis. Lorsque vous avez affaire à un traitement à plein temps, cela vous donne envie de sortir dans le monde, de voyager et de vivre toutes ces choses. Il y a une sensibilité temporelle à ce sujet pour moi.

J’ai des scans toutes les 12 semaines. Vous ne savez jamais quel scan va être un très grand changement dans votre vie. Tant que j’ai cette stabilité, je veux faire tout ce que je peux.

« Je veux [my kids] de regarder en arrière et de dire: ‘Maman a vraiment essayé de faire ces choses avant de partir.’ «

Erin Schellert, 37 ans, Missouri

J’ai reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique en mai 2019. J’avais 36 ans et mes deux enfants ont eu 2 et 4 ans dans le mois suivant mon diagnostic. Je suis allé voir un médecin pour un problème sans rapport, et grâce à une imagerie, ils ont trouvé une masse sur ma poitrine. Il est allé en descente à partir de là. Le cancer du sein n’était même pas sur mon radar, puis j’ai appris que c’était dans mon cerveau, mes poumons et mes os. Tu es en traitement indéfiniment contre mon cancer. Je vis ma vie par tranches de trois mois.

Actuellement, je vais très bien. Si je marchais dans la rue, tu n’aurais aucune idée de ce qui m’arrivait. Tout cet été, il y a deux ans, on avait l’impression qu’il nous avait été volé. Je pensais à toutes les choses amusantes que nous pourrions faire en famille, et maintenant, j’étais malade de chimio et sans poils. 2020 était censé être l’année où nous avons rattrapé le temps perdu.

J’ai entendu des bribes sur Covid dans les nouvelles au cours des premiers mois de l’année dernière. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y a certainement eu un moment où j’ai eu l’impression que le fond était tombé. J’ai vu l’écriture sur le mur que les choses étaient sur le point de se fermer.

Nous ne pouvions évidemment pas voyager l’été dernier, mais nous avons pu nous retrouver avec des personnes qui avaient des enfants de 1 à 5 ans. Mon mari faisait tout le shopping, ce qui était un grand ajustement pour nous. C’était gérable, mais au fur et à mesure que l’année avançait, nous avons certainement eu plus peur. Ma mère me rendait souvent visite pour me donner une pause et me reposer un peu. Comme personne n’était à l’aise avec le vol, elle ne venait pas aussi souvent. Avant la pandémie, nous voulions engager quelqu’un pour venir à la maison et s’occuper des enfants – mais nous n’avons jamais pu trouver une situation dans laquelle nous nous sentions à l’aise. C’était dur, parce que je suis fatigué. Les petits enfants sont épuisants.

On ne sait jamais, mais il est fort probable que ma durée de vie sera raccourcie et que mes enfants n’auront pas toute leur vie avec leur maman. Il y a tellement de choses que je veux faire avec eux et que je veux vivre ensemble. Cela aurait dû être la première année de maternelle de ma fille. Il y a des années d’école pour lesquelles je ne serai probablement pas ici, et nous n’avons pas fini par l’envoyer parce que nous étions nerveux à propos de l’exposition. Nous avons fait un bon travail de création de souvenirs cette année, mais une chose que je veux vraiment faire est de voir les 50 États avec mes enfants. J’ai eu ces petits passeports d’État, et nous allons tous les remplir. Nous devons commencer là-dessus. L’horloge tourne. Je veux qu’ils regardent en arrière et disent: «Maman a vraiment essayé de faire ces choses avant de partir.»

La première chose que nous allons faire lorsque nous aurons le feu vert est un road trip. Mon mari et moi adorions les voyages en voiture avant d’avoir des enfants. Je veux mettre les enfants dans la voiture et avoir une destination en tête, mais pas d’itinéraire. Nous ne sommes pas de grands planificateurs. Nous voulons juste voir où les choses nous mènent.