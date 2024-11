L’horloge recule ce soir — 7 conseils pour lutter contre les troubles affectifs saisonniers chez vous

En tant que personne qui redoute le changement d’horloge annuel, j’ai appris que lutter contre le blues hivernal ne consiste pas seulement à investir dans une boîte de luminothérapie ou une lampe au lever du soleil, bien qu’elles soient d’excellents ajouts pour lutter contre le trouble affectif saisonnier (TAS). Il s’agit plutôt d’apprendre à configurer un espace de vie pendant les mois les plus sombres.

Le recul des horloges affecte la qualité de notre sommeil et notre bien-être général. Même si préparer des cafés bien-être à la maison peut être bénéfique, la façon dont nous gérons la lumière dans nos maisons joue un rôle encore plus important. Bien que nous ne puissions pas contrôler l’horaire du soleil, les experts immobiliers CGI de Module révèle que nous pouvons contrôler la façon dont ses précieux rayons interagissent avec nos espaces de vie.

Du placement stratégique des miroirs aux choix intelligents de revêtement de sol, ces techniques d’optimisation de la lumière ont transformé mon propre espace d’une grotte hivernale en un sanctuaire lumineux. Alors que nous nous préparons à des journées plus courtes, ces solutions soutenues par des experts offrent des moyens pratiques d’exploiter chaque rayon de lumière naturelle disponible – et elles sont plus simples que vous ne le pensez.

1. Positionnez les miroirs de manière stratégique (Image : © Barratt Londres) Placez des miroirs dans les coins et près des fenêtres pour réfléchir et distribuer la lumière naturelle et artificielle dans tout votre espace. Pour un impact maximum, placez-les face aux fenêtres pour faire rebondir la lumière dans les zones plus sombres.

2. Choisissez un revêtement de sol qui rehausse la lumière (Image : © Shutterstock) Installez un revêtement de sol de couleur claire dans des tons blancs, crèmes ou en bois pâle pour refléter plus de lumière vers le haut.. Comme le suggère l’expert en revêtements de sol Jack Blake, envisagez de poser les lames de parquet parallèlement aux fenêtres et d’utiliser des matériaux cohérents dans les espaces ouverts pour un meilleur flux de lumière.

3. Gardez les fenêtres parfaitement claires (Image : © Shutterstock) Nettoyer soigneusement les vitres à l’intérieur comme à l’extérieur, en éliminant toute poussière, crasse ou taches qui bloquent la précieuse lumière du jour. Pensez à supprimer les obstacles comme les meubles ou les décorations qui pourraient empêcher la lumière naturelle de pénétrer dans votre espace.

4. Passez aux tissus de couleur claire (Image : © Shutterstock) Au fur et à mesure que vous mettez à jour votre décor saisonnier, optez pour des housses de coussin et des rideaux de couleur plus claire. Les tissus épais et sombres absorbent la lumière, tandis que les matériaux plus légers lui permettent de filtrer et d’éclairer votre espace.

5. Réorganisez judicieusement les meubles (Image : © Shutterstock) Profitez du ménage d’automne pour optimiser l’agencement de vos meubles. Éloignez les gros morceaux des fenêtres et disposez les sièges pour permettre à la lumière de pénétrer plus profondément dans vos pièces.

6. Désencombrer pour un meilleur flux lumineux (Image : © Shutterstock) Maintenir un espace bien rangé et organisé pour permettre à la lumière de voyager librement. Supprimez les éléments inutiles et garder les surfaces dégagées pour maximiser la réflexion de la lumière dans toute votre maison.

7. Entretenez vos plantes d’intérieur (Image : © Shutterstock) Coupez toutes les plantes d’intérieur envahies par la végétation près des fenêtres et envisagez de déplacer les plantes qui bloquent la lumière naturelle. Même si les plantes donnent vie à nos espaces, elles ne devraient pas compromettre la précieuse lumière du soleil hivernale.

Maintenant que vous avez appris comment maximiser la nuit naturelle de votre maison, pourquoi ne pas consulter d'autres conseils ?