L’horloge intelligente 2 de Lenovo

Alors que les récents lancements de Lenovo ont été dominés par des vagues de nouveaux ordinateurs portables et tablettes, la société a également eu le temps de créer un successeur à sa petite horloge intelligente, qui est désormais livrée avec une recharge sans fil et un nouveau design.

L’horloge intelligente originale de Lenovo a fait ses débuts au Consumer Electronics Show en 2019 et a été commercialisée plus tard cet été-là. Il a mené avec un design recouvert de tissu compact et élégant qui a intégré l’intelligence de l’assistant Google – avec un haut-parleur, une fonctionnalité de sourdine du microphone matériel, un écran tactile de 4 pouces et une alimentation USB, pour recharger votre téléphone en même temps.

Plus d’un an plus tard, l’horloge intelligente monochrome Essential a été introduite, qui intégrait également une fonction de veilleuse et maintenant – dans le cadre de sa vitrine Mobile World Congress 2021 – le Lenovo Clock 2 combine les fonctionnalités des deux précurseurs en un seul produit, plus quelques Suppléments. La forme triangulaire « mignonne » de l’horloge intelligente d’origine a été agrandie pour devenir davantage un cuboïde, avec une face inclinée qui accueille son écran LCD IPS tactile de 4 pouces, tandis que l’espace supplémentaire dans ce nouveau cadre permet une sortie audio stéréo à partir d’une configuration d’enceintes améliorée. L’interface utilisateur arbore désormais également des éléments de conception d’interface plus sombres et l’ajout d’une option « écran désactivé » signifie qu’il est moins susceptible de perturber votre sommeil ou de vous aveugler dans l’obscurité. Le revêtement extérieur est, encore une fois, un tissu doux au toucher, cette fois disponible en trois couleurs au lancement : Shadow Black, Heather Grey et Abyss Blue, Lenovo affirmant que la Smart Clock 2 est composée à 85 % de matériaux recyclés.



Le plus grand différenciateur – par rapport à l’original – est que le port USB à l’arrière a (malheureusement) disparu, cette génération comportant à la place une station d’accueil amovible, s’étendant sur le côté de la Smart Clock 2 avec un chargeur sans fil intégré. Cela signifie que vous pouvez désormais recharger votre téléphone, vos écouteurs ou votre montre connectée sans fil jusqu’à 10 W et mieux encore, il est compatible avec Apple MagSafe. La couture à laquelle la Smart Clock 2 s’insère dans le dock abrite également une petite veilleuse. Lenovo a prévu le Smart Clock 2 pour une arrivée en août, au prix de 89,99 € – le même que le Smart Clock d’origine (ce qui signifie que le prix au Royaume-Uni sera probablement également le même, à 79,99 £). La station de recharge sans fil peut être achetée en lot avec l’horloge 2 ou séparément ; la tarification autonome n’a pas encore été annoncée.