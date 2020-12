Le Royaume-Uni et l’UE ont peut-être conclu un accord post-Brexit mais le temps « tourne toujours » au-dessus de Gibraltar, a souligné jeudi le chef de l’enclave britannique.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a félicité le Premier ministre britannique Boris Johnson pour avoir conclu un accord commercial avec Bruxelles, mais a souligné qu’il « ne couvre pas Gibraltar ».

«Pour nous, et pour les habitants du Campo de Gibraltar autour de nous, le temps presse toujours.

«Nous continuons à travailler, main dans la main avec le Royaume-Uni, pour finaliser la négociation avec l’Espagne d’un accord sur un projet de traité entre l’UE et le Royaume-Uni concernant Gibraltar.

« Je suis optimiste que nous serons en mesure de finaliser cet accord », a-t-il ajouté.

Gibraltar est un territoire britannique depuis trois siècles et reste un bastion stratégique pour la Grande-Bretagne avec plus de la moitié du trafic maritime mondial passant par le détroit de Gibraltar. Il est sur le point de quitter le bloc, tout comme le reste du Royaume-Uni, le 31 décembre.

L’Espagne a tenté de récupérer le territoire de 6,2 kilomètres carrés et insiste sur un accord bilatéral sur la souveraineté, que le Royaume-Uni rejette, faisant valoir que les Gibraltariens doivent être inclus dans toutes les discussions. Un référendum de 2002 a vu les habitants du Rock voter contre une proposition de souveraineté commune.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et son ministre des Affaires européennes, Arancha Gonzalez, a également souligné jeudi qu ‘ »il n’y a pas d’accord entre l’Espagne et la Grande-Bretagne sur Gibraltar » et que les pourparlers sont toujours en cours.

Le gouvernement britannique, quant à lui, dit dans un communiqué qu’il avait « eu des discussions constructives » avec l’Espagne sur les futures questions de relations liées à Gibraltar et que, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu, les discussions continueraient de « sauvegarder les intérêts de Gibraltar » et d’atténuer les effets de la fin de la période de transition.

« Cela comprend la fluidité des frontières, ce qui est clairement dans le meilleur intérêt des communautés qui vivent des deux côtés », a-t-il poursuivi.

Picardo a précédemment déclaré qu’il souhaitait que l’enclave rejoigne l’espace Schengen, qui permet la libre circulation à travers 26 pays européens – 22 États membres de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Cela signifierait que les Britanniques se rendant sur le territoire seraient soumis pour la première fois à des contrôles aux frontières.

L’un des points de friction des pourparlers a été de savoir qui patrouille la frontière avec l’Espagne en voulant que sa police le fasse, une proposition totalement rejetée par Picardo.

La tâche pourrait plutôt être confiée à Frontex, l’agence aux frontières de l’UE.