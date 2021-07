L’horloge des âges détecte des maladies mortelles des années avant qu’elles ne se développent, selon les créateurs

Une horloge d’âge détecte les maladies mortelles des années avant qu’elles ne se développent, selon ses créateurs.

L’outil iAge AI identifie les personnes qui vieillissent le plus tôt les années les plus précoces, lorsque le traitement est plus efficace.

Les personnes ayant un score iAge plus élevé risquent des problèmes de santé à long terme Crédit : Alamy

Il analyse les protéines qui provoquent l’inflammation chronique du système immunitaire, augmentant le risque de maladies telles que le cancer.

Les personnes ayant un score iAge plus élevé risquent des problèmes de santé à long terme.

Le chercheur américain, le professeur David Furman, a déclaré : « Chaque année, le calendrier nous indique que nous avons un an de plus.

« Mais tous les humains ne vieillissent pas biologiquement au même rythme.

« Vous le voyez à la clinique – certaines personnes âgées sont extrêmement sujettes aux maladies, tandis que d’autres sont l’image de la santé.

« Nous avons maintenant des moyens de détecter des dysfonctionnements.

« Notre horloge vieillissante est une voie d’intervention. »