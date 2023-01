L’horloge de la fin du monde se rapproche le plus de minuit en raison de la guerre en Ukraine

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le spectre de l’utilisation d’armes nucléaires, la Terre s’est rapprochée d’Armageddon, a déclaré un groupe de défense des sciences, déplaçant sa célèbre “horloge de la fin du monde” jusqu’à 90 secondes avant minuit.

“Nous sommes vraiment plus proches de ce jour apocalyptique”, a déclaré mardi l’ancien président mongol Elbegdorj Tsakhia lors de l’annonce annuelle du Bulletin of Atomic Scientists évaluant à quel point l’humanité est proche de se faire elle-même. Lui et l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson se sont joints aux scientifiques pour souligner ce qu’ils considèrent comme un rassemblement de plusieurs menaces existentielles, avec les actions et les paroles du dirigeant russe Vladimir Poutine en tête.

“Les gens et les scientifiques nous mettent en garde et nous devons nous réveiller maintenant”, a-t-il déclaré.

Le groupe de défense a commencé en 1947 pour utiliser une horloge pour symboliser le potentiel et la probabilité que des personnes fassent quelque chose pour mettre fin à l’humanité. Il a rapproché l’horloge de 10 secondes par rapport à l’année dernière, ce qui en fait le plus proche jamais atteint de frapper 12. Cela fait jusqu’à 17 minutes de minuit après la fin de la guerre froide, mais au cours des dernières années, le groupe a changé du compte à rebours des minutes jusqu’à minuit au compte à rebours des secondes.

Doomsday n’est pas encore arrivé.

“Nous envoyons un message indiquant que la situation devient plus urgente”, a déclaré la présidente du Bulletin, Rachel Bronson, lors de l’annonce en ligne. “Les crises sont plus susceptibles de se produire et ont des conséquences plus larges et des effets plus durables.”

Et pour souligner l’effet que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu sur le rapprochement de l’apocalypse théorique, le groupe a déclaré qu’il annonçait également le mouvement de l’horloge dans les langues russe et ukrainienne pour la première fois.

“Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation du nucléaire”, a déclaré Steve Fetter, doyen de l’école doctorale et professeur de politique publique à l’Université du Maryland.

“Poutine n’a donné aucune indication qu’il est prêt à accepter la défaite”, a déclaré Fetter. “Il pourrait faire des gestes désespérés si aucune autre option n’est disponible qu’il considère comme acceptable.”

Les scientifiques et les militants lors de l’annonce du Bulletin ont également mentionné la prolifération des armes nucléaires en Chine, l’Iran augmentant son enrichissement d’uranium, les essais de missiles en Corée du Nord, les futures pandémies de maladies animales, les agents pathogènes des erreurs de laboratoire, les « technologies perturbatrices » et l’aggravation du changement climatique comme autres menaces existentielles. à l’humanité.

Seth Borenstein, Associated Press

