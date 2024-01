L’horloge de la fin du monde reste allumée de 90 secondes jusqu’à minuit

Il ya 1 heure

L’horloge de la fin du monde, qui montre à quel point le monde est symboliquement proche d’un Armageddon nucléaire, doit rester à minuit moins 90 secondes.

Les scientifiques ont énuméré les raisons pour lesquelles ils ont gardé leurs mains aussi proches que possible de “Doomsday” – mais n’ont pas réussi à les pousser plus loin.

La menace d’une nouvelle course aux armements nucléaires, la guerre en Ukraine et les préoccupations liées au changement climatique sont autant de facteurs, ont-ils déclaré.

L’horloge est réglée chaque année par le Bulletin of the Atomic Scientists.

Depuis 2007, les membres ont examiné l’impact des nouveaux risques d’origine humaine tels que l’IA et le changement climatique, ainsi que la plus grande menace : la guerre nucléaire.

Dans son annonce de mardi pour 2024, le Bulletin a déclaré que la Chine, la Russie et les États-Unis dépensaient tous des sommes énormes pour « étendre ou moderniser leurs arsenaux nucléaires » – ce qui ajoutait au « danger toujours présent de guerre nucléaire par erreur ou mauvais calcul ».

La guerre en Ukraine a également créé un « risque permanent d’escalade nucléaire », selon le texte.

Un manque d’action contre le changement climatique et les risques liés à une « mauvaise utilisation » des technologies biologiques émergentes et des outils d’intelligence artificielle (IA) ont également été cités.

L’horloge de la fin du monde a été créée en 1947 par J Robert Oppenheimer et ses collègues scientifiques américains qui avaient développé la bombe atomique.

Ils en avaient constaté les effets dévastateurs deux ans plus tôt, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Ils voulaient avertir l’opinion publique et faire pression sur les dirigeants du monde pour qu’ils s’assurent que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées.

Les aiguilles de l’horloge ont bougé 25 fois. En 1947, ils ont commencé à minuit moins sept minutes. À la fin de la guerre froide, en 1991, ils étaient revenus à minuit moins 17 minutes.

La présidente du Bulletin, Rachel Bronson, a déclaré à la BBC que « tous les grands pays, y compris le Royaume-Uni, investissent dans leur arsenal nucléaire comme si les armes nucléaires étaient utilisables pendant très longtemps. C’est une période très dangereuse… les dirigeants n’agissent pas de manière responsable ».

Alors que l’horloge de la fin du monde est la plus proche de minuit, Jane Corbin enquête sur la prolifération des armes nucléaires à travers le monde et l’effondrement des systèmes de contrainte.

Pavel Podvig, un expert russe en armes nucléaires qui participe depuis de nombreuses années au réglage de l’horloge apocalyptique, se dit choqué lorsque le président Poutine a mis les forces nucléaires russes en alerte après l’invasion de l’Ukraine.

Le monde a réagi avec horreur à la menace du dirigeant russe, mais il semble que celui-ci ait fait un calcul délibéré.

“C’est exactement à cela que servent les armes nucléaires : garantir une certaine liberté d’action”, explique Podvig. “Le président russe pensait qu’en faisant ces déclarations, il pourrait dissuader l’Occident d’intervenir en Ukraine, ce qui était un calcul correct : c’est ainsi que fonctionne la dissuasion.”

Malgré des décennies d’accords de contrôle des armements, il existe encore environ 13 000 ogives nucléaires dans le monde, dont 90 % sont russes et américaines. Six autres pays sont déclarés puissances nucléaires : le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Il est largement admis qu’Israël possède ces armes, mais ne l’a jamais confirmé. La plupart des armes nucléaires modernes sont bien plus puissantes que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki.

En 2021, le Royaume-Uni a augmenté le plafond de ses ogives nucléaires de 225 à 260, soit potentiellement 35 ogives supplémentaires, et la force nucléaire du pays est en état d’alerte maximale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de hauts responsables russes ont laissé entendre que les armes nucléaires de Moscou pourraient être utilisées contre le Royaume-Uni.

La dissuasion nucléaire britannique est implantée dans l’ouest de l’Écosse, sur la base de Faslane, qui abrite quatre sous-marins Vanguard équipés de missiles Trident armés de têtes nucléaires.

Source des images, Getty Images Légende, HMS Vigilant, l’un des sous-marins britanniques Vanguard, stationné à Faslane

Feargal Dalton, un ancien lieutenant Cdr qui a servi à bord du sous-marin HMS Victorious, fait partie des rares personnes à avoir tiré un missile Trident : un missile d’essai doté d’une ogive factice.

“Il y en a toujours un [submarine] quelque part là-bas, avec un préavis de 15 minutes pour tirer”, dit Dalton. “Au moment où nous parlons, il existe une dissuasion nucléaire. Les Vladimir Poutine du monde entier savent que cela existe, que c’est crédible et que nous pourrions l’utiliser si nécessaire.”

Depuis la création de la bombe atomique, il y a eu une opposition à ces armes. Dans les années 1980, les femmes du camp de la paix de Greenham Common se sont battues pour que tous les missiles nucléaires américains soient retirés du sol britannique – les dernières ogives nucléaires étant restées en 2008.

Légende, Manifestants du CND à la RAF Lakenheath dans le Suffolk

Cependant, à la RAF Lakenheath, dans le Suffolk, la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND) proteste désormais contre la possibilité d’un retour des armes américaines.

Des documents du Pentagone – rapportés pour la première fois par la Fédération des scientifiques américains – suggèrent que des armes « spéciales » américaines seront stationnées dans la base. Des avions de combat américains capables de larguer de telles armes sont arrivés à Lakenheath en 2021 et l’armée de l’air américaine envisage désormais de construire des dortoirs pour les troupes devant servir dans une éventuelle mission nucléaire sur ce site.

“Nous savons que nous avons l’opinion publique de notre côté”, explique Sophie Bolt du CND, tandis que son petit groupe scande des slogans par-dessus la clôture de la base. “Près de 60% de la population je ne veux pas avoir de bombes nucléaires situé en Grande-Bretagne.

Source des images, Getty Images Légende, La RAF Lakenheath abrite la 48e Escadre de chasse de l’US Air Force

“Nous n’avons rien à voir avec cette base, elle est totalement sous contrôle américain”, a déclaré Alan Wright, un autre manifestant. “Si nous faisons entrer Trump [the White House] la prochaine fois et il pourrait appuyer sur le bouton parce qu’il a un bouton plus gros que Poutine – alors nous serons une cible.”

Cependant, Donald Trump a déjà déclaré qu’il mettrait fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son élection, sans toutefois expliquer comment. Certains analystes estiment qu’il est probable que le soutien américain à l’Ukraine soit réduit.

Au cours de la dernière décennie, les craintes d’une guerre nucléaire ont également été exacerbées par Kim Jong-Un, dirigeant de la Corée du Nord, le dernier pays à rejoindre le club nucléaire. Il s’est vanté d’avoir testé des missiles à capacité nucléaire qui pourraient atteindre les États-Unis.

Sig Hecker, ancien membre du Bulletin of Atomic Scientists et conseiller de Doomsday Clock, a visité sept fois les installations nucléaires nord-coréennes dans le cadre d’un programme de recherche scientifique et estime que le pays pourrait désormais disposer de 50 à 60 ogives nucléaires.