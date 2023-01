L’horloge de la fin du monde atteint un record de 90 secondes avant minuit au milieu de la crise ukrainienne

Un panel de scientifiques internationaux a averti que l’existence continue de l’humanité est plus menacée que jamais, en grande partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a réglé son horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit, l’horloge la plus proche de minuit depuis sa création en 1947 pour illustrer les menaces existentielles mondiales à l’aube de l’ère des armes nucléaires.

Rachel Bronson, présidente et chef de la direction du Bulletin, a déclaré que l’horloge avait été avancée de 100 secondes à minuit, là où elle l’avait été pendant les trois années précédentes, “en grande partie, mais pas exclusivement, à cause des dangers croissants de la guerre en Ukraine”.

“Nous vivons à une époque de danger sans précédent, et l’heure de l’horloge de la fin du monde reflète cette réalité. Quatre-vingt-dix secondes avant minuit, c’est le plus proche que l’horloge ait jamais été réglée sur minuit, et c’est une décision que nos experts ne prennent pas à la légère », a déclaré Bronson.

Les aiguilles de l’horloge sont réglées chaque année par le conseil scientifique et de sécurité du Bulletin avec le soutien de son conseil de sponsors, qui comprend 10 lauréats du prix Nobel.

Une déclaration accompagnant la décision a déclaré : « La guerre de la Russie contre l’Ukraine a soulevé de profondes questions sur la façon dont les États interagissent, érodant les normes de conduite internationale qui sous-tendent les réponses réussies à une variété de risques mondiaux. Et pire que tout, les menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit – par accident, intention ou erreur de calcul – est un risque terrible.

“La possibilité que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque reste élevée”, poursuit le communiqué, ajoutant que l’invasion russe avait placé les sites des réacteurs nucléaires de Tchernobyl et Zaporizhzhia au milieu d’une zone de guerre, en violation des protocoles internationaux et risquait de la « libération généralisée de matières radioactives ».

À l’annonce de l’horloge, Steve Fetter, le doyen de l’école doctorale et professeur de politique publique à l’Université du Maryland, a été interrogé par un journaliste de l’agence de presse russe Tass, si la fourniture occidentale d’armements modernes à l’Ukraine , comprenant potentiellement des chars et des avions de chasse, a eu un impact sur la maîtrise des armements et les risques de guerre nucléaire.

“Les États-Unis et la Russie ont un fort intérêt commun à éviter une guerre nucléaire et à minimiser les risques nucléaires et nous devrions être en mesure de poursuivre cela”, a déclaré Fetter. “L’assistance militaire américaine à l’Ukraine peut compliquer ces efforts, mais… je pense [it] est essentiel pour les risques à long terme de guerre nucléaire, de prolifération nucléaire, que l’Ukraine soit capable de résister à l’invasion et de repousser les forces russes. Et donc nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour soutenir l’Ukraine dans ce domaine.

Lorsque l’horloge de la fin du monde a été réglée à minuit moins 100 en 2020, c’était alors un record et les scientifiques du Bulletin ont déclaré à l’époque qu’elle était motivée par le risque d’effondrement civil en cas d’utilisation d’armes nucléaires et la crise climatique dans un ” moment profondément instable de l’histoire.

Le plus proche de l’horloge au plus fort de la guerre froide était minuit moins deux en 1953 après la première détonation d’une bombe à hydrogène. Au moment de la crise des missiles cubains, les aiguilles étaient à minuit moins sept, mais le conseil d’administration du Bulletin a décidé de ne pas les déplacer malgré la crise car au moment où il est venu à prendre la décision, la quasi-catastrophe semblait avoir donné à Washington et Moscou un nouvel élan pour travailler à la réduction des risques et à la maîtrise des armements.