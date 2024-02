L’horloge de la dette qui tourne – La Dépêche

Bon mercredi! Êtes-vous financièrement stable et recherchez-vous l’amour pour la Saint-Valentin ? Score, une nouvelle application de rencontres ouverte uniquement à ceux avec d’excellentes cotes de créditvous aidera à trouver un partenaire dans lequel investir !

Où sont passés tous les faucons déficitaires ?

(via Getty Images)

“Nous venons d’apprendre, il y a environ une heure, que notre gouvernement a éclipsé le montant de 16 000 milliards de dollars de notre dette nationale”, avait déclaré Paul Ryan, alors candidat à la vice-présidence. dit à ses partisans lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa en septembre 2012. « Il s’agit d’une menace sérieuse pour notre économie. » Le colistier de Ryan, Mitt Romney, a fait des dépenses fédérales et de la dette l’un des thèmes centraux de sa campagne, prononçant même des discours de souche avec un candidat en lice. horloge de la dette nationale sur scène derrière lui pendant qu’il parlait.

Avec le recul, 2012 a peut-être marqué le point culminant de l’intérêt politique pour la résolution de la dette américaine. Une douzaine d’années plus tard, ces 16 000 milliards de dollars ont grimpé à plus de 34 000 milliards de dollars, et il semble y avoir peu de volonté de la part des deux partis de ralentir cette tendance, et encore moins de l’inverser. Mais les économistes préviennent que la trajectoire budgétaire actuelle – rendue douloureusement claire la semaine dernière par le Congressional Budget Office (CBO) Budget sur 10 ans et perspectives économiques… pourrait bientôt commencer à imposer les coûts économiques contre lesquels les faucons du déficit d’antan mettaient en garde.