L’horloge continuera de s’arrêter sur les premiers essais dans le football universitaire D-III

Le chronomètre de jeu continuera de s’arrêter sur les premiers essais dans le football de division III pendant au moins un an après que le comité de surveillance des règles de jeu de la NCAA a approuvé jeudi une recommandation du comité des règles du football.

Le plus grand changement de règle de football universitaire pour cette saison dans les autres divisions verra le chronomètre de jeu continuer à fonctionner lorsqu’un premier essai est gagné, sauf dans les deux dernières minutes de chaque mi-temps. Auparavant, le chronomètre s’arrêtait lorsqu’un premier tenu était gagné et redémarrait au signal de l’arbitre.

Le superviseur national des officiels, Steve Shaw, a déclaré que les administrateurs et les entraîneurs de la division III veulent voir comment la nouvelle règle affecte les matchs dans les divisions supérieures.

Garder le chronomètre en marche prendra environ sept à huit jeux sur les matchs et, par conséquent, réduira le nombre de fois où les joueurs sont exposés à des blessures potentielles. Les entraîneurs et les administrateurs de la Division III qui se sont opposés à la règle se sont dits satisfaits du nombre actuel de jeux dans leur match.

Il y a eu en moyenne 172 jeux par match dans la division III la saison dernière, contre 178 dans la subdivision Football Bowl.

Reportage de l’Associated Press.

