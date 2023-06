L’horaire de Joe Biden modifié avant le traitement de canal à la Maison Blanche

Le président Joe Biden subira un traitement de canal dentaire à la Maison Blanche lundi, a déclaré son médecin, incitant les responsables à modifier brusquement le calendrier prévu par le président.

Le médecin de Joe Biden, Kevin C. O’Connor, a déclaré dans un communiqué que le président – ​​à 80 ans, la personne la plus âgée de tous les temps – « éprouvait un inconfort supplémentaire » à cause d’une dent prémolaire partiellement traitée dans sa mâchoire inférieure droite.

Le bureau de presse de la Maison Blanche a déclaré que Joe Biden « subira un traitement de canal ce matin à la Maison Blanche ».

Le bureau de presse a déclaré que Joe Biden « ne sera pas anesthésié et que le 25e amendement ne sera pas invoqué », ce qui signifie qu’il restera conscient et capable d’exercer ses fonctions, sans avoir à donner des pouvoirs présidentiels temporaires au vice-président Kamala Harris.

Bien que la lettre du médecin n’indique aucun danger pour la santé de Biden, la procédure semble imprévue, car le président a annulé une apparition prévue à un événement célébrant les athlètes universitaires moins d’une heure avant son début.

On ne savait toujours pas si une réunion ultérieure avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aurait lieu.

La santé de Joe Biden fait l’objet d’un examen minutieux alors qu’il se présente pour un deuxième mandat en 2024. Il aurait 86 ans au moment où il quitterait ses fonctions s’il était réélu.

Selon O’Connor, Joe Biden a ressenti pour la première fois une douleur à la dent dimanche et a été examiné par une équipe de l’hôpital présidentiel Walter Reed envoyée à la Maison Blanche.

L’équipe « a pu effectuer un examen, y compris des radiographies, à la White House Dental Operatory. Ils ont déterminé que le traitement endodontique (canal radiculaire) était le plus approprié. La procédure initiale de canal radiculaire a été réalisée à l’époque, avec un plan pour suivi endodontique spécialisé dans un proche avenir », a écrit O’Connor.

Le médecin a déclaré que Joe Biden « a bien toléré la procédure. Il n’y a pas eu de complications ».

Cette procédure n’a été rendue publique que lundi – avec l’annonce que Joe Biden avait le reste de son canal radiculaire et supprimait au moins un événement public.



