L’hôpital St. Joe’s de Joliet célèbre 140 ans de soins holistiques – Shaw Local

[ Cancer patient has ‘medical miracle at St. Joe’s in Joliet ]

Sur la photo, le bâtiment original de l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet tel qu’il existait en 1882. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Ascension Saint Joseph – Joliet)

Le dimanche 14 mai 1961, Mère M. Adeline Mazure remue la première pelletée de terre pour ce qui deviendra la nouvelle Ascension Saint Joseph – Joliet. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Ascension Saint Joseph – Joliet)

Sur la photo, Ascension Saint Joseph – Pépinière Joliet en 1932. Cette année-là, 706 bébés sont nés à l’hôpital. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Ascension Saint Joseph – Joliet)

Sur la photo, le cinquième étage de l’Ascension Saint Joseph – Joliet, qui a été rebaptisé pour la chirurgie en 1927. Les salles d’opération étaient éclairées par la lumière naturelle provenant des grandes fenêtres du bâtiment. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Ascension Saint Joseph – Joliet)

[ Having a heart attack? Go to St. Joe’s, Joliet patient says ]