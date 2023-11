L’hôpital Shifa de Gaza assiégé alors que les troupes israéliennes se rapprochent

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — L’atmosphère à l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza cette semaine était celle d’une peur brute et pure, disent les médecins. Alors que les frappes aériennes israéliennes secouaient la terre, les foules cherchaient refuge dans les couloirs. Les pertes étaient constantes, les médecins avaient les yeux creux – certains s’attendaient à y mourir. Aujourd’hui, les troupes israéliennes se rapprochent de l’hôpital. Ces dernières semaines, l’armée a lancé de nombreuses accusations selon lesquelles l’hôpital al-Shifa – le plus grand complexe médical de Gaza – se trouve au sommet d’un quartier général de militants du Hamas, préfigurant d’éventuelles attaques contre l’établissement au milieu d’une vague croissante d’appels à la retenue.

Plusieurs projectiles sont tombés à l’intérieur du complexe hospitalier ces derniers jours, semant la panique dans le chaos. Vendredi, au moins six hôpitaux de la ville de Gaza ont déclaré être assiégés ou proches de violents combats urbains.

Les combats font rage autour des hôpitaux de Gaza alors que les civils fuient pour se mettre en sécurité

« Nous nous attendons à ce que l’hôpital et les personnes qui s’y trouvent soient bombardés à tout moment », a déclaré vendredi plus tôt Mohamed Abu Salmiya, directeur du complexe médical de l’hôpital al-Shifa. « Les équipes médicales ne quitteront pas l’hôpital et n’abandonneront pas les patients qui s’y trouvent. »

Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu’au moins 11 078 personnes ont été tuées et plus de 27 490 blessées depuis qu’une attaque meurtrière du Hamas en Israël a plongé le pays dans la guerre. L’opération militaire israélienne vise désormais à mettre fin une fois pour toutes aux 16 années de règne du groupe à Gaza, avec une campagne aérienne plus intense et plus étendue que toutes celles qu’il a jamais lancées, larguer des milliers d’explosifs en seulement 31 jours.

Le seuil de pertes civiles semble plus élevé que lors des opérations précédentes, selon les experts juridiques, dans la mesure où les planificateurs militaires considèrent la lutte contre le Hamas comme existentielle.

Le droit international exige que les militaires fassent une distinction claire entre les civils et les militants, et qu’ils prennent toutes les précautions possibles pour éviter tout dommage aux civils. Dans la pratique, les frappes israéliennes ont touché des châteaux d’eau, des boulangeries, des écoles et des ambulances. Les groupes de défense des droits de l’homme ont signalé un nombre croissant de frappes comme des crimes de guerre potentiels et ont insisté pour qu’une enquête internationale soit menée.

Une frappe majeure contre l’hôpital al-Shifa, avec des patients toujours à l’intérieur, générerait une vague d’indignation mondiale. “Le système de santé est à genoux”, a déclaré vendredi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, lors d’un point de presse pour le Conseil de sécurité de l’ONU.

Alors que le nombre de morts à Gaza s’alourdit, le secret enveloppe le processus de ciblage d’Israël

Il a ensuite qualifié la situation dans les hôpitaux de Gaza d’« impossible à décrire », avec le personnel médical « directement dans la ligne de tir ».

Vendredi, un porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Richard Hecht, a déclaré que l’armée israélienne prendrait des précautions « pour s’assurer que nous n’entrions pas et n’attaquions pas les gens sous perfusion ou avec des fractures ».

Mais on ne sait pas vraiment comment de telles précautions seraient possibles. Seuls les services les plus critiques fonctionnent encore, a déclaré vendredi Salmiya à la chaîne d’information Al Jazeera : les soins intensifs, les unités de néonatologie et de dialyse et la salle d’opération.

Les patients blessés présentent de graves brûlures, des membres amputés et des hémorragies internes, selon le personnel hospitalier. Les infections se propagent, selon Ghassan Abu-Sitta, chirurgien plasticien et reconstructeur travaillant à l’hôpital, compliquant les efforts d’évacuation.

« Ce n’est pas quelque chose dont vous pouvez débattre. Retirer les patients de ces unités avant qu’ils ne soient prêts s’apparenterait à un meurtre », a déclaré un travailleur humanitaire qui s’est rendu à l’hôpital cette semaine, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Même si le déplacement des patients était possible, la Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de faire fonctionner sa flotte d’ambulances. « Les ambulances ne peuvent pas circuler en raison des bombardements continus dans la ville de Gaza », a déclaré Nebal Farsakh, porte-parole du PRCS. « Les médecins peuvent voir les blessés dans les rues, mais ils ne parviennent pas à les sauver. »

Gaza devient « un cimetière pour les enfants » alors qu’Israël intensifie ses frappes aériennes

L’armée israélienne a présenté sa série d’allégations la plus complète concernant les activités du Hamas à l’hôpital al-Shifa à la fin du mois dernier.

« L’organisation terroriste Hamas a continué à opérer sous l’hôpital Shifa de Gaza, utilisant les milliers de patients, médecins et personnel présents dans le bâtiment pour protéger son quartier général souterrain », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. une déclaration.

Il comprenait ce qu’il disait être une « vidéo basée sur le renseignement » avec des modèles 3D illustrés de la zone souterraine. Il a également publié un enregistrement de deux Palestiniens non identifiés parlant au téléphone, dans lequel l’un dit à l’autre que le siège du Hamas se trouve à l’hôpital. Il n’a pas été possible de vérifier l’authenticité de l’enregistrement.

Un haut responsable de la sécurité israélienne, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles, a déclaré qu’Israël partageait ses renseignements sur l’hôpital al-Shifa avec d’autres gouvernements, notamment les États-Unis et l’Union européenne. “Nous ne permettrons pas que cela soit un sanctuaire”, a déclaré le responsable à propos de l’hôpital.

Les autorités israéliennes ont partagé avec l’administration Biden leurs évaluations selon lesquelles de nombreuses installations hospitalières de Gaza – et al-Shifa en particulier – sont étroitement intégrées à l’infrastructure opérationnelle du Hamas sur le territoire.

L’administration Biden considère les services de renseignement israéliens comme crédibles, ont déclaré ces derniers jours de hauts responsables de l’administration, même si leurs informations indépendantes sont limitées car les États-Unis ne se sont pas beaucoup concentrés sur le Hamas ces dernières années. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour être francs sur leurs communications avec le gouvernement israélien.

Le Hamas est connu pour avoir construit un vaste réseau de tunnels dans toute la bande de Gaza, y compris sous des infrastructures civiles, ce qui a conduit les responsables israéliens et occidentaux à les accuser d’utiliser les 2,3 millions d’habitants de l’enclave comme boucliers humains.

Amnesty International également dit en 2015 que des militants du Hamas avaient soumis des opposants à des interrogatoires, à des actes de torture et à d’autres formes d’abus dans une clinique externe désaffectée située dans l’enceinte de l’hôpital al-Shifa pendant la guerre de l’année précédente.

Les responsables du Hamas ont nié ces accusations et ont déclaré qu’ils accueilleraient favorablement une inspection par des observateurs internationaux. Dans une interview accordée vendredi à Beyrouth, le porte-parole du Hamas et ancien ministre de la Santé, Basem Naim, a qualifié les allégations israéliennes de « fausses ».

“C’est un petit espace et tous les journalistes sont là”, a déclaré Naim à propos de l’hôpital. « Si nous faisions un travail militaire secret de résistance, serions-nous dans un endroit où il y a des journalistes de tous types ?

Mais même si une seule pièce était utilisée à des fins militaires, disent les experts juridiques, la plupart des armées modernes considéreraient toujours comme trop élevé le risque de dommages collatéraux importants.

L’administration Biden a exhorté à plusieurs reprises le gouvernement israélien ces derniers jours à réfléchir à la proportionnalité de ses actions et à veiller à protéger les vies civiles alors qu’il poursuit les cibles du Hamas. Dans certains cas, disent les responsables, cela a nécessité de prendre en compte la publicité négative associée aux frappes sur les ambulances, même s’ils croient aux preuves israéliennes selon lesquelles des frappes spécifiques ont ciblé des membres du Hamas.

Israël lance une frappe meurtrière contre une ambulance devant un hôpital à Gaza

Les médecins d’hier et d’aujourd’hui qui ont travaillé à l’hôpital al-Shifa ont vigoureusement nié les allégations selon lesquelles l’hôpital aurait été utilisé à des fins militaires pendant cette guerre. Les médecins étrangers qui ont effectué plusieurs résidences ou séjours volontaires dans l’établissement ont dit la même chose.

“Nous étions là tôt le matin jusqu’à tard le soir et je n’ai jamais vu une seule activité militaire à l’hôpital”, a déclaré Anna Vergun, une chirurgienne orthopédiste de Chapel Hill, en Caroline du Nord, qui s’est portée volontaire dans un programme pour les amputés de l’hôpital. l’établissement depuis 2016.

“C’est un hôpital très fréquenté dédié aux soins des patients et je n’ai jamais vu aucun membre du Hamas ou de la police présent”, a déclaré Ihab Halaweish, un chirurgien pédiatrique égypto-américain qui a quitté la ville de Gaza le 6 octobre, la veille du début de la guerre. , après avoir fait du bénévolat à l’hôpital al-Shifa pendant deux semaines.

Toutes les installations médicales sont protégées par le droit international, sauf si elles sont utilisées à des fins militaires. Mais même dans ce cas, il y a des limites à ce qu’une force attaquante est autorisée à faire.

« Le principe de proportionnalité interdit aux armées d’infliger des pertes civiles « excessives » par rapport à l’avantage militaire direct anticipé au moment de la frappe », a déclaré Brian Finucane, conseiller principal à l’International Crisis Group qui a conseillé le gouvernement américain. sur la lutte contre le terrorisme et le recours à la force militaire.

“Mais avant d’attaquer un hôpital qui est utilisé pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, il faut lancer un avertissement”, a-t-il ajouté.

Les responsables israéliens ont appelé à plusieurs reprises les civils palestiniens à quitter le nord de Gaza – y compris la ville de Gaza – pour le sud, et Tsahal a mis en place des couloirs « protégés » ces derniers jours pour permettre aux résidents d’évacuer à pied.

Mais dans la pratique, ceux qui sont trop blessés ou infirmes pour bouger n’ont pas pu répondre à cet appel. D’autres ont soutenu, avec raison, qu’aucun autre endroit n’était absolument sûr auparavant : les bombardements israéliens ont ciblé presque toutes les zones de la bande de Gaza.

« L’avertissement émis par le gouvernement israélien est inefficace car il n’y a aucun endroit sûr où aller à Gaza », a déclaré Omar Shakir, directeur de la division Israël et Palestine à Human Rights Watch. « Israël ne peut pas traiter le nord de Gaza comme une zone de tir libre. Ceux qui ne fuient pas conservent les protections du droit international humanitaire contre les attaques aveugles et illégales.

Dans une vidéo publiée par le ministère de la Santé de Gaza et vérifiée par Storyful, on voit un homme portant un petit corps dans un linceul blanc. Il dit qu’il s’agit de son neveu, tué lors d’une frappe aérienne devant l’hôpital al-Shifa. Il le dépose ensuite doucement aux côtés des autres sous le soleil de plomb.