L’hôpital recrute cinq petits bébés pour une étude sur l’alimentation

Un hôpital du NHS a célébré le recrutement de cinq patients pour une étude internationale examinant comment les bébés nés jusqu’à six semaines plus tôt étaient nourris par sonde.

Le personnel de l’unité de soins spéciaux pour bébés de l’hôpital Hinchingbrooke à Huntingdon s’était joint à NéoGASTRICLe procès, qui durait depuis plus d’un an, au Royaume-Uni et en Australie.

Katie, dont la fille Sophie a été la première patiente recrutée sur le site, a déclaré qu’il était « important de mieux comprendre comment ces petits bébés se nourrissent et apprennent à se nourrir à mesure qu’ils continuent de se développer ».

Tracy James, infirmière en chef de l’unité de soins spéciaux pour bébés, a déclaré que l’étude aurait un « réel impact positif sur les soins néonatals ».

NéoGASTRIC Des tests sont en cours pour voir si la mesure systématique des volumes résiduels gastriques – en vérifiant ce qu’il y a dans l’estomac avant de se nourrir – affecterait les bébés qui atteignent plus rapidement une tétée complète.

L’objectif était de recruter plus de 7 000 bébés au Royaume-Uni et en Australie avant 2026.

L’étude a été financée et soutenue au Royaume-Uni par le National Institute for Health and Care Research (NIHR) et coordonnée par la National Perinatal Epidemiology Unit, Clinical Trials Unit (NPEU CTU) de l’Université d’Oxford, en partenariat avec l’Université Monash, Australie.

L’hôpital municipal de Peterborough, qui fait également partie du North West Anglia NHS Foundation Trust, a récemment célébré avec succès le recrutement de 50 bébés pour l’étude.

Katie a déclaré : « Cela a été formidable de faire partie de cette étude néonatale et de faire quelque chose de positif, suite à l’arrivée précoce de Sophie.

« Je pense qu’il est important que nous comprenions mieux comment ces petits bébés se nourrissent et apprennent à se nourrir à mesure qu’ils continuent de se développer et deviennent suffisamment forts pour se nourrir de manière indépendante et nous encouragerions toute autre personne dans notre situation à envisager de faire de même. »

M. James a déclaré : « C’est toujours passionnant de faire partie d’un projet de recherche et les conclusions de cette étude auront un réel impact positif sur les soins néonatals.

« Nous espérons pouvoir participer à de futures études et contribuer à la recherche mondiale. »

