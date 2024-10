L’hôpital Raigmore d’Inverness va piloter un projet de dépistage volontaire du VIH et de l’hépatite pour le NHS Highland

Dr Mike Rennie.

Le NHS Highland est sur le point de lancer un projet pilote de dépistage volontaire des virus transmissibles par le sang au service des urgences de l’hôpital Raigmore.

Les virus transmissibles par le sang (BBV) qu’il détectera sont l’hépatite C (VHC), l’hépatite B (VHB) et le VIH.

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement supplémentaire reçu du gouvernement écossais.

L’objectif du projet est d’augmenter l’activité dite de recherche de cas du conseil de santé pour les trois BBV grâce à une augmentation des tests.

Une porte-parole de l’hôpital Raigmore a déclaré : « Si nous pouvons identifier les cas d’infection non diagnostiqués grâce à ces tests accrus, cela peut conduire à une évaluation et un traitement plus précoces pour les patients, ce qui conduit à de meilleurs résultats en matière de santé.

« Une augmentation des activités de dépistage du VHC soutiendra également nos objectifs de traitement du VHC et, à terme, soutiendra notre objectif d’élimination du VHC. Un autre avantage est que les tests volontaires effectués dans un service d’urgence fourniront également plus d’informations sur la prévalence de ces infections.

« Un traitement efficace pour chacun des BBV présente également des avantages plus larges en matière de santé publique en raison de la réduction de la transmission ultérieure de l’hépatite C, de l’hépatite B et du VIH.

« Dans le cadre de ce projet, toute personne âgée de 16 ans et plus qui subit un test sanguin dans le cadre de son évaluation au service des urgences de Raigmore subira désormais un test de dépistage de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH, à moins qu’elle ne se retire. »

Le Dr Mike Rennie, responsable clinique du service des urgences de l’hôpital Raigmore, a déclaré : « Les tests de non-participation au BBV offrent au service des urgences l’opportunité d’aider la santé plus large de notre population.

« La perspective de pouvoir identifier une infection chez des patients, qui autrement ne le sauraient pas, et d’être en mesure de proposer un traitement efficace à ces patients tout en réduisant le risque de réinfection est une opportunité passionnante au-delà du rôle normal du service des urgences.

« Cependant, cela n’aura pas d’impact sur notre fonction principale en tant que service d’urgence, car il s’agit simplement d’un simple test sanguin supplémentaire pour les patients adultes qui subissent déjà des tests sanguins. »

Le Dr Jenny Wares, consultante en médecine de santé publique du NHS Highland, a déclaré : « C’est une opportunité vraiment passionnante de travailler avec nos collègues du service des urgences pour tenter d’identifier les cas d’infection non diagnostiquée. Nous espérons qu’en réalisant ce projet, nous identifierons les patients à qui un traitement pourrait être proposé, ce qui entraînerait à terme des bénéfices pour la santé des personnes concernées.

