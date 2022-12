L’hôpital publie la mise à jour sur la santé de la légende du football

La santé de Pelé “s’améliore progressivement”, ont déclaré mardi ses médecins, une semaine après que la légende du football brésilien de 82 ans a été hospitalisée alors qu’un traitement continu contre le cancer du côlon était en cours.

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, les supporters s’inquiètent de la santé du footballeur considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, dont la santé est fragile depuis quelques années.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pelé a été hospitalisé mardi dernier à Sao Paulo pour ce que les médecins ont appelé une “réévaluation” de ses traitements de chimiothérapie, qu’il subit depuis qu’il a été opéré en septembre 2021 pour retirer une tumeur du côlon.

Ils ont également diagnostiqué une infection respiratoire, qu’ils traitent avec des antibiotiques.

Sa famille a déclaré que c’était le résultat d’une infection au Covid-19 que Pelé, qui est entièrement vacciné, a contractée il y a trois semaines.

Pelé “continue de s’améliorer progressivement, en particulier l’infection respiratoire”, a déclaré son équipe médicale dans un communiqué.

“Il reste dans une chambre standard, avec des signes vitaux stables, conscient et sans nouvelles complications.”

“C’est pour lui”

Le joueur connu sous le nom de “The King” a reçu mardi un hommage émouvant de la part de l’équipe nationale brésilienne après avoir dansé jusqu’à une victoire éblouissante 4-1 contre la Corée du Sud en Coupe du monde, s’assurant une place en quart de finale.

Neymar et son équipe sont retournés sur le terrain après le match portant une banderole marquée “Pelé !” avec une photo de l’icône du football célébrant la Coupe du monde 1970 du Brésil – le troisième des cinq titres du pays.

Pelé, le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), avait auparavant posté un message à la “Selecao” sur Instagram, leur disant qu’il les encouragerait depuis l’hôpital.

“Je soutiendrai chacun d’entre vous”, a-t-il écrit.

« Je veux vous inspirer, mes amis… Nous faisons ce voyage ensemble. Bonne chance à notre Brésil !”

L’équipe l’a rendu fier, marquant une cascade de buts qui évoquaient le “football de samba” incarné par Pelé.

“Il est difficile de parler de ce que Pelé traverse, mais je lui souhaite tout le meilleur”, a déclaré la superstar du Paris Saint-Germain Neymar après le match – dans lequel il a converti un penalty, l’amenant à moins d’un but de l’histoire de Pelé. Record de buts du Brésil.

“J’espère qu’il ira mieux le plus vite possible et que nous lui avons au moins apporté un peu de réconfort avec la victoire et la bannière que nous lui avons dédiée.”

L’ailier du Real Madrid Vinicius Junior, qui a marqué le premier but du Brésil, a également envoyé “un gros câlin à Pelé”.

“Cette victoire est pour lui”, a-t-il déclaré. “J’espère que nous serons champions pour lui.”

Pelé – dont le vrai nom est Edson Arantes do Nascimento – a également reçu un flot de messages de fans et de stars actuelles du football du monde entier, dont l’attaquant français Kylian Mbappe et le capitaine anglais Harry Kane.

Sa famille se dit optimiste quant à son état.

“Quand il ira mieux, il rentrera à la maison”, a déclaré dimanche sa fille Kely Arantes Nascimento.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici