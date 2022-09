L’hôpital psychiatrique de l’Oregon doit limiter les séjours des accusés

PORTLAND, Oregon (AP) – Un juge fédéral a statué que l’hôpital d’État de l’Oregon doit limiter la durée pendant laquelle il peut détenir des patients accusés de crimes, dans le but de créer de l’espace dans l’hôpital surpeuplé pour les accusés criminels qui ont besoin d’un traitement de santé mentale mais sont logés dans des prisons.

L’hôpital psychiatrique de la capitale de l’État, Salem, n’a pas assez de personnel ni assez d’espace pour ajouter plus de lits, mais 73 accusés sont actuellement en prison en attente d’un traitement de santé mentale mandaté par le tribunal avant de pouvoir être jugés, selon des documents judiciaires.

L’hôpital historique – le décor du roman acclamé de Ken Kesey “Vol au-dessus d’un nid de coucou” et l’endroit où l’adaptation cinématographique primée a été filmée – a lutté pendant des années avec le personnel et les arriérés de patients.

La décision rendue lundi par le juge de district américain Michael W. Mosman limite les séjours à l’hôpital à trois mois pour les personnes accusées de délit, à six mois pour les accusations de crime et à un an pour les crimes violents, y compris le meurtre et le viol. Il cherche à accélérer les sorties des hôpitaux afin de libérer davantage de lits pour les accusés entrants qui ont besoin d’un traitement, mais certains procureurs craignent qu’il ne libère prématurément les patients qui n’ont pas encore été jugés dans des communautés non équipées pour les traiter.

La situation en Oregon est emblématique d’une crise nationale à laquelle sont confrontés les hôpitaux de santé mentale.

Les pénuries de personnel dans les États de l’Arizona au Missouri en passant par le Michigan ont contraint les prestataires à fermer des lits psychiatriques ou des services de santé mentale entiers, diminuant la capacité du pays à traiter les patients nécessitant des soins.

Dans le but de résoudre le problème, les législateurs du Michigan ont approuvé en juillet un budget comprenant 325 millions de dollars pour un nouvel établissement psychiatrique d’État et environ 58 millions de dollars pour créer plus de lits dans le seul hôpital psychiatrique pour enfants de l’État.

Dans l’Oregon, la décision de cette semaine est venue en réponse à une plainte déposée devant le tribunal de district américain de Portland par Disability Rights Oregon, un groupe de défense, et Metropolitan Public Defender, un cabinet d’avocats de défense pénale à but non lucratif. Les deux groupes, invoquant une «crise constitutionnelle», ont demandé au tribunal de prendre des mesures pour faire appliquer une précédente ordonnance du tribunal fédéral obligeant l’hôpital à admettre les accusés en temps opportun.

L’ordonnance de 2002, résultant d’un procès également intenté par Disability Rights Oregon, obligeait l’hôpital d’État à admettre les accusés dans les sept jours suivant leur saisine par un tribunal.

Mais l’hôpital a eu du mal ces dernières années à respecter cette période d’admission, et les pénuries de personnel résultant de la pandémie de coronavirus ont aggravé la situation. Les accusés “souffrant de maladie mentale aiguë” ont passé des mois en prison en violation de cette ordonnance, ont déclaré les plaignants dans des documents déposés au tribunal la semaine dernière.

Les temps d’attente moyens du début à la mi-août ont atteint 38 jours, parmi les plus longs qu’ils aient jamais été.

“Leur expérience d’attente en prison peut être horrible”, a déclaré Jesse Merrithew, l’avocat représentant le Metropolitan Public Defender. “En raison de leurs maladies mentales, ils présentent des comportements que les prisons puniront.”

Emily Cooper, directrice juridique de Disability Rights Oregon, a déclaré que la décision de cette semaine reconnaissait “la valeur de la vie de chaque patient et l’autorité d’un tribunal pour faire respecter la constitution”.

Les nouvelles limites sur les séjours à l’hôpital des accusés signifient qu’environ 100 patients sont désormais éligibles à la libération, a déclaré la porte-parole de l’Oregon State Hospital, Amber Shoebridge, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Les patients seront libérés progressivement et envoyés dans des centres de traitement dans leur comté d’origine au cours des six prochains mois, a-t-elle déclaré. L’établissement donnera aux comtés un préavis de 30 jours avant la sortie d’un patient.

L’hôpital, qui est supervisé par l’Oregon Health Authority, ne s’est pas opposé à la motion.

Mais trois procureurs de district des comtés de la banlieue de Portland et de Salem affirment que la décision menace la sécurité publique et blesse les victimes.

Mosman a accédé à leur demande d’intervention dans l’affaire et leur a donné jusqu’en janvier pour surveiller la libération des accusés et les données d’admission de l’hôpital.

Le procureur du comté de Washington, Kevin Barton, a déclaré à l’Associated Press que la décision pourrait déclencher une “cascade de conséquences imprévues”.

“Lorsque ces personnes qui sont à l’hôpital atteignent ces dates d’expiration de 90, 180 et 365 jours, elles sont simplement renvoyées dans les comtés sans véritable plan pour ce qui se passera ensuite”, a déclaré Barton, dont le comté comprend des banlieues aisées à l’ouest. de Portland.

Les petits comtés ruraux manquent souvent des ressources en santé mentale que les grands comtés urbains peuvent fournir et pourraient ne pas être en mesure de traiter de manière adéquate les patients libérés dans leurs communautés, a déclaré Barton.

La demande des plaignants de plafonner les séjours à l’hôpital des défendeurs à trois, six ou douze mois selon les accusations portées contre eux était fondée sur un examen ordonné par le tribunal des admissions à l’hôpital public.

L’année dernière, le tribunal a nommé un expert indépendant pour étudier les problèmes de capacité de l’hôpital et recommander des solutions. Le rapport d’expert publié en juin a estimé que les plafonds pourraient remettre l’hôpital en conformité avec les temps d’attente pour les admissions d’ici février.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter à http://www.twitter.com/ClaireARush.

Claire Rush, l’Associated Press