L’Hôpital pour enfants McMaster ouvre la première banque de selles pédiatriques au Canada

L’Hôpital pour enfants McMaster veut les excréments de vos enfants, afin qu’ils puissent les ajouter à leur collection de selles congelées et les utiliser pour aider d’autres enfants.

Leur banque de selles pour enfants est la seule au Canada, selon le Dr Nikhil Pai, gastro-entérologue pédiatrique à l’hôpital de Hamilton.

« Nous en sommes vraiment fiers car nous pensons que nous fournissons un service aux enfants à travers le pays », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

L’hôpital l’a ouvert pour offrir des greffes fécales aux enfants de partout au Canada atteints d’infections intestinales comme le Clostridium difficile, également appelé C. diff.

Cette infection se produit lorsqu’une bactérie pénètre dans le gros intestin, ce qui peut provoquer de la diarrhée et de la fièvre. L’infection peut commencer alors que quelqu’un prend des antibiotiques pour une autre maladie.

Le Dr Nikhil Pai, gastro-entérologue pédiatrique au McMaster Children’s Hospital, ouvre le congélateur rempli de crottes d’enfants. Les échantillons de selles sont utilisés pour aider d’autres enfants souffrant d’infections intestinales. (Soumis par Hamilton Health Sciences)

Mais Pai a dit qu’il y avait une solution.

Il peut prélever des bactéries saines dans les selles d’un donneur et les transplanter chez des patients par un lavement de cinq minutes, afin que les bactéries saines puissent supplanter C. diff et éliminer définitivement les bactéries tenaces.

La banque de tabourets a « changé la vie » d’une famille

Tanya Gillis a déclaré à CBC Hamilton que la banque de selles avait « changé la vie » de sa fille de neuf ans, Kayleah Atkins.

Quand Atkins est née, elle semblait en parfaite santé. Cinq semaines plus tard, elle a eu sa première crise.

« Grâce à cela, nous avons appris qu’elle souffrait d’une maladie génétique rare », a déclaré Gillis lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile de Millville, en Nouvelle-Écosse.

Gillis a déclaré que sa fille était non verbale, non mobile et souffrait également de problèmes gastro-intestinaux.

En 2020, Atkins a développé C. diff., Qui était récurrent pendant 14 mois.

Kayleah Atkins s’est envolée de la Nouvelle-Écosse pour effectuer l’intervention. (Soumis par Tanya Gillis)

« Rien ne la faisait se sentir mieux … elle n’avait aucune qualité de vie », a déclaré Gillis. « Elle pleurerait ou serait mal à l’aise toute la journée … c’est déchirant. »

Puis Gillis a entendu parler de l’hôpital pour enfants McMaster et de sa nouvelle réserve de caca pour enfants.

Gillis et Atkins ont pris l’avion de la Nouvelle-Écosse à Hamilton pour faire une greffe fécale.

Atkins a été le premier patient du programme. Après la procédure, Gillis a déclaré que sa fille était devenue une « petite nouvelle ».

Pour tout ce que nous avons dû faire jusqu’à présent… pour voir à quel point il est facile [the transplant] était, et comment ça fonctionnait, c’était fou », a-t-elle dit.

L’hôpital cherche des donneurs

Gillis a déclaré qu’elle espère que d’autres banques de selles pédiatriques ouvriront à travers le pays.

Pai a déclaré que les obstacles à la création de banques de selles et de transplantations fécales pour les enfants comprennent un manque de programmes pédiatriques dédiés, un manque d’échantillons de selles d’enfants et la pandémie, qui a mis fin à certains programmes pour adultes.

Pai a également déclaré qu’il essayait de développer les greffes fécales sous la forme d’un comprimé afin que les patients n’aient pas besoin de se rendre à l’hôpital.

Dr Nikhil Pai (à gauche), directeur de la banque de selles et Fariha Chowdhury (à droite), coordinatrice de la recherche et coordinatrice de la banque de selles. (Soumis par Hamilton Health Sciences)

En attendant, Pai a déclaré qu’il y avait actuellement 30 échantillons de selles dans la banque, mais que l’hôpital en voulait plus.

Toute personne en bonne santé âgée de 5 à 18 ans peut faire un don et sera indemnisée pour cela.

Un don de selles peut faire entre 5 et 10 traitements.