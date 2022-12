L’hôpital pour enfants de l’Alberta débordé alors que les enfants malades continuent d’arriver

Une mère albertaine raconte son expérience lorsqu’elle est arrivée dans un hôpital pour enfants bondé alors que sa jeune fille avait un besoin urgent d’aide.

Amanda Weger a déclaré que deux semaines terrifiantes se sont écoulées depuis qu’elle a amené sa fille Avery à l’hôpital pour enfants de l’Alberta, où l’enfant de 23 mois reste avec le VRS et la grippe.

“Nous sommes d’abord allés aux soins d’urgence ici à Airdrie et le parking était complètement bondé”, a-t-elle déclaré. “Alors, j’ai décidé d’aller en voiture au Children.”

Une augmentation des maladies respiratoires chez les enfants a claqué l’hôpital – avec des temps d’attente dépassant 12 heures.

L’hôpital fonctionnant à pleine capacité certains jours, les services de santé de l’Alberta ont installé une caravane chauffée à l’extérieur comme salle d’attente de débordement et ont interrompu les soins de relève afin que le personnel de l’hospice pour enfants puisse aider à la place à l’hôpital.

“C’était effrayant, c’était très effrayant”, a déclaré Weger. “J’ai vu cette remorque être déchargée et mon cœur s’est juste enfoncé, comme, c’est là que nous sommes?”

Mais, c’est logique, a-t-elle ajouté. Lorsque Weger a amené Avery, la salle d’attente avait des chaises alignées contre les portes.

“Quand nous sommes arrivés là-bas, c’était, c’était fou”, a-t-elle déclaré. “Je pense que quand je suis arrivé là-bas, c’était trois heures et demie juste pour être trié.”

Son cœur s’est effondré quand elle a vu la ligne, a-t-elle dit. Cependant, lorsqu’une infirmière est venue les aider à les déplacer vers une autre chaise et a remarqué l’état d’Avery, ils ont été immédiatement emmenés aux soins intensifs.

Weger a dit qu’elle était choquée de le trouver plein.

“Le médecin m’avait aussi dit qu’il était du genre : ‘Aujourd’hui, nous avons 15 enfants ici qui sont tous comme Avery ou pire'”, a-t-elle déclaré. “Et c’est effrayant, n’est-ce pas ? Vous avez toute une unité de soins intensifs complètement remplie d’enfants sous ventilateurs.

“Tous ces enfants sont là parce qu’ils ont une sorte de virus respiratoire, et la plupart d’entre eux – comme Avery – en ont eu deux ou plus.”

Malgré sa surcharge de travail, Weger a déclaré que le personnel était formidable. Mais elle s’inquiète de la pression continue sur un système de santé déjà mis à rude épreuve par la pandémie.

Avery est née pendant COVID-19, passant du temps à l’USIN pendant les fermetures. Et ce n’était pas aussi grave que ce qu’elle voit sa fille vivre maintenant, a déclaré Weger.

“Cela me fait plus peur parce que nous avons complètement épuisé notre système de santé depuis près de trois ans, et maintenant nous sommes frappés par cette énorme vague d’enfants malades”, a-t-elle déclaré.

“C’est dur. Je ressens pour nous tous qui sommes là-dedans en ce moment, parce que c’est effrayant. Les infirmières sont tellement surmenées.”

Weger a déclaré qu’Avery allait mieux et que la famille espère la ramener à la maison à temps pour son anniversaire le jour de Noël. Mais, Avery n’a toujours pas réussi les tests dont elle a besoin pour être libérée.

“Elle ne peut pas rentrer à la maison. Et c’est juste frustrant”, a-t-elle déclaré. “Par exemple, je sais qu’elle est au meilleur endroit, mais nous avons eu trois Noëls d’affilée qui ont été à l’hôpital, traumatisés ou chaotiques, alors j’espérais vraiment que ce serait notre premier Noël normal.”

La province dit qu’elle s’efforce de renforcer ses capacités, mais espère que la flambée de VRS et de grippe pourrait bientôt s’atténuer.