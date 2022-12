L’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique se prépare à doubler les patients dans un contexte de flambée des maladies respiratoires

Le BC Children’s Hospital de Vancouver a approuvé la double occupation des patients dans des chambres à occupation simple alors qu’il tente de faire face à un afflux de patients souffrant de maladies respiratoires.

Une note de service obtenue par La Presse canadienne indique que s’il est préférable que les patients soient dans des chambres individuelles, deux patients peuvent partager une chambre “si nécessaire pour fournir des soins en toute sécurité”.

La note de service, envoyée vendredi, indique que des mesures similaires ont été mises en œuvre les autres années et ajoute que toute décision de doubler doit être prise en consultation avec l’équipe de prévention et de contrôle des infections de l’hôpital.

La semaine dernière, la responsable provinciale de la santé, la Dre Bonnie Henry, a déclaré que la province connaissait une « augmentation spectaculaire » des maladies, et qu’elles sont arrivées plus tôt que ne le ferait habituellement la grippe saisonnière.

« Je ne saurais trop insister sur l’importation du vaccin antigrippal en ce moment, cette année en particulier », a déclaré Henry, s’adressant aux journalistes à Vancouver le lundi 5 décembre. Le jeudi suivant, la province a confirmé que six enfants et jeunes sont décédés cette année. après avoir contracté la grippe.

Henry a expliqué que de nombreux jeunes enfants n’ont pas été exposés à la grippe au cours des deux dernières années grâce aux restrictions liées au COVID-19 et aux mesures de santé publique, ce qui signifie qu’ils ont plus de chances de tomber malades cette année.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré en même temps que les salles d’urgence provinciales avaient connu un pic de jusqu’à 6 900 patients par jour, et la province est prête à annuler les chirurgies non urgentes pour faire plus de place dans les hôpitaux si cela devient nécessaire.

La province encourage les adultes et les jeunes à se faire vacciner contre la grippe et recommande aux gens de rester à la maison lorsqu’ils sont malades et de porter des masques lorsqu’ils présentent des symptômes légers.

Lundi après-midi, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré 77 500 personnes ont été vaccinées contre la grippe du 5 au 11 décembre, et plus de 42 000 vaccins contre la grippe ont été administrés lors d’une campagne éclair dans une clinique sans rendez-vous du vendredi au dimanche.

La province affirme qu’environ 30% de la population générale de la Colombie-Britannique âgée de plus de six mois a reçu un vaccin contre la grippe, dont 186 606 jeunes âgés de six mois à 17 ans.

“Les responsables de la santé publique continuent d’encourager les familles et les soignants à se faire vacciner eux-mêmes et leurs enfants contre la grippe avant les vacances”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère affirme que les vaccinations contre la grippe et le COVID-19 sont gratuites pour tous les six mois et plus et que de plus amples informations sur la façon de s’inscrire pour votre vaccin contre la grippe sont disponibles sur son site Internet.