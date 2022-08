L’hôpital pour enfants de DC harcelé pour les services aux jeunes trans

WASHINGTON (AP) – Les prestataires médicaux du Children’s National Hospital de Washington sont devenus les dernières cibles des campagnes sur les réseaux sociaux harcelant les hôpitaux américains pour les traitements qu’ils proposent aux jeunes transgenres.

Dans un enregistrement audio publié jeudi par le compte Twitter conservateur Libs de TikTok, un employé du Children’s National semble dire que l’hôpital propose des hystérectomies affirmant le genre aux mineures.

Depuis jeudi, l’hôpital est la cible “d’un grand nombre d’appels téléphoniques et de courriels hostiles et menaçants”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué à l’Associated Press.

Le porte-parole a également nié que le Children’s National pratique des hystérectomies sur des mineures.

“Aucune des personnes enregistrées secrètement par ce groupe d’activistes ne prodigue de soins à nos patients”, ont-ils déclaré. “Les informations contenues dans l’enregistrement ne sont pas exactes. Nous ne pratiquons pas d’hystérectomies d’affirmation de genre pour les personnes de moins de 18 ans. »

Dans l’enregistrement, Chaya Raichik, la vendeuse immobilière de Brooklyn que le Washington Post a identifiée plus tôt cette année comme dirigeant Libs of TikTok, se fait passer pour la mère d’un garçon transgenre de 16 ans cherchant une hystérectomie affirmant son genre.

“Ils sont clairs”, dit un employé de l’hôpital à Raichik après avoir demandé l’âge de son fils.

Plus tard dans l’enregistrement, une autre employée de l’hôpital dit à Raichik qu’elle a vu des hystérectomies affirmant le genre pour des enfants “plus jeunes que l’âge de votre enfant”.

Les commentaires sur Twitter ont qualifié les employés des hôpitaux de « démons » et de « soigneurs » et ont appelé à les emprisonner ou pire.

Plus tôt ce mois-ci, des médecins et des membres du personnel du Boston Children’s Hospital ont déclaré avoir reçu des menaces de violence après que Libs of TikTok a publié un extrait d’une vidéo de l’hôpital sur les hystérectomies affirmant le genre et a affirmé que l’hôpital offrait la procédure “pour les jeunes filles”.

Les comptes de médias sociaux d’extrême droite et les médias ont également ciblé les hôpitaux de Pittsburgh, Phoenix et d’autres grandes villes pour leurs programmes de soins de genre.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Harm sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press