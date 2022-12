L’hôpital pédiatrique de la Colombie-Britannique enregistre environ 200 cas par jour au milieu d’une flambée de grippe

Environ 200 enfants de plus se rendent chaque jour dans les hôpitaux pédiatriques de la Colombie-Britannique par rapport à septembre et octobre, et la situation risque de s’aggraver.

Faisant le point sur la situation des maladies respiratoires lundi 5 novembre, l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, a déclaré que la Colombie-Britannique en était à environ deux à trois semaines de sa saison grippale de six à huit semaines. Étant donné que la grippe serait à l’origine d’une grande partie de l’augmentation des hospitalisations d’enfants, les visites aux urgences augmenteront probablement davantage à mesure que le virus se dirigera vers son apogée.

En septembre et octobre, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que la Colombie-Britannique accueillait environ 6 700 visites à l’hôpital pour enfants par jour. En novembre et la première semaine de décembre, ce nombre est passé à environ 6 800 à 6 900, la plupart des jours étant plus proches de ce dernier.

“Nous constatons une pression importante et continue sur le système de santé”, a déclaré Dix.

En début d’après-midi de lundi, le temps d’attente affiché au BC Children’s Hospital était d’environ quatre heures, mais les parents ont signalé des attentes beaucoup plus longues au cours des dernières semaines. L’hôpital a ouvert une clinique d’urgence satellite fin novembre pour atténuer une partie de la pression, qui, selon Dix, restera probablement en place jusqu’à la fin mars.

La vaccination reste la meilleure protection, selon la Colombie-Britannique

La province continue de promouvoir la vaccination comme la meilleure chose que les gens puissent faire pour rester en bonne santé et éviter que le système de santé ne soit plus submergé.

Jusqu’à présent, plus de 1,5 million de Britanno-Colombiens ont reçu le vaccin antigrippal de cette année, selon le directeur exécutif du programme d’exploitation des vaccins, le Dr Penny Ballem. Elle a déclaré qu’au 5 décembre, plus de 50% des personnes âgées de 65 ans et plus et 40 à 45% de celles souffrant d’une maladie chronique avaient reçu le vaccin.

La préoccupation des hauts responsables de la santé de la Colombie-Britannique est que la vaccination est beaucoup plus faible chez les résidents les plus jeunes et les plus vulnérables de la province. Seulement 20 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés.

Avant la saison des fêtes, changer cela doit devenir une priorité pour les parents et les soignants, a déclaré Henry. Environ 150 000 enfants ne sont pas encore inscrits dans le système Get Vaccinated de la Colombie-Britannique.

Henry a déclaré que les données préliminaires montrent que le vaccin antigrippal de cette année correspond parfaitement aux souches en circulation actuelles. Habituellement, a déclaré Henry, cela signifie que le vaccin fournira une protection d’environ 50 à 70 %.

Le mandat du masque reste hors de propos

Malgré les inquiétudes concernant davantage d’enfants tombant malades, Henry a déclaré que la Colombie-Britannique n’envisageait toujours aucun type de mandat de masque, y compris dans les écoles. Elle a déclaré qu’un mandat scolaire est “très peu susceptible d’avoir un impact significatif sur la trajectoire” des maladies respiratoires de cette année et serait trop “lourd”.

Pourtant, elle et Dix recommandent fortement l’utilisation de masques, en particulier si quelqu’un se sent malade ou a côtoyé une personne malade. Les résidents sont également encouragés à rester à la maison s’ils sont malades, à se laver les mains, à couvrir leur toux et à reporter les visites aux personnes plus à risque.

