L’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee est reconnu pour son traitement de l’insuffisance cardiaque – Shaw Local

DeKALB – Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital à DeKalb a récemment été récompensé pour ses efforts pour traiter les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

L’hôpital a reçu le prix de qualité GOLD PLUS Get With The Guidelines®-Heart Failure de l’American Heart Association, selon un communiqué de presse. Le prix a été décerné pour l’engagement de l’hôpital à améliorer les résultats pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, ce qui signifie moins de réadmissions et plus de jours en bonne santé à la maison.

L’hôpital de Kishwaukee a également été récemment reconnu comme très performant dans l’insuffisance cardiaque par US News & World Report dans son classement 2022 à 2023 des «Meilleurs hôpitaux d’Amérique», selon le communiqué. Le score d’insuffisance cardiaque congestive d’un hôpital est basé sur plusieurs catégories de données, y compris les résultats des patients, le volume, les programmes cardiaques avancés et plus encore.

Le prix de qualité Get With The Guidelines-Heart Failure est décerné aux hôpitaux qui démontrent leur engagement à traiter les patients conformément aux directives les plus récentes, telles que décrites par l’American Heart Association. Le programme vise à augmenter le nombre de jours en bonne santé à domicile et à réduire les réadmissions à l’hôpital pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Environ 6,2 millions d’adultes américains vivent avec une insuffisance cardiaque. Malgré son nom, l’insuffisance cardiaque ne signifie pas que le cœur a cessé de fonctionner – cela signifie que le cœur a du mal à pomper le sang et l’oxygène dans tout le corps. Bien qu’il n’y ait pas de remède contre l’insuffisance cardiaque, les patients peuvent vivre une vie de qualité en travaillant avec leur équipe de soins de santé pour créer et respecter un plan qui peut inclure des médicaments, la surveillance des symptômes et des changements de mode de vie.

L’hôpital a également été reconnu sur la liste d’honneur Target: Heart FailureSM de l’American Heart Association, indique le communiqué. Les hôpitaux inscrits au tableau d’honneur répondent à des critères spécifiques qui améliorent l’observance de la médication, fournissent des soins de suivi et une coordination précoces et améliorent l’éducation des patients. L’objectif est de réduire davantage les réadmissions à l’hôpital et d’aider les patients à améliorer leur qualité de vie dans la gestion de cette maladie chronique.

L’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee a également reçu le prix Target: Type 2 Diabetes Honor Roll™ de l’American Heart Association. Cible : Diabète de type 2 vise à garantir que les patients atteints de diabète de type 2 reçoivent les soins les plus récents et fondés sur des données probantes lorsqu’ils sont hospitalisés en raison d’une maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

Pour plus d’informations, visitez news.nm.org/about-northwestern-medicine.html.