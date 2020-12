Les hôpitaux Nightingale construits lors du premier verrouillage de Covid-19 restent toujours « en attente » malgré la plongée dans certaines parties de l’Angleterre sous des mesures draconiennes de niveau 4.

L’hôpital temporaire ExCeL London, qui a été le premier site ouvert par le NHS England au milieu de la crise, est à l’affût aux côtés des centres médicaux de Birmingham et de Sunderland, a rapporté dimanche le Sun.

Le site de Manchester est ouvert aux «soins non-Covid», a déclaré le NHS England, tandis qu’Exeter et Harrogate sont ouverts en tant que «centres de diagnostic spécialisés» et Bristol pour les «services locaux du NHS».

Il a été suggéré que les hôpitaux sont en grande partie déserts, malgré la décision dramatique de Boris Johnson de plonger un tiers de ceux d’Angleterre sous des mesures strictes de niveau 4 à partir de dimanche.

L’hôpital temporaire ExCeL London (photo), qui a été le premier site construit par le NHS England au milieu de la crise, est « en attente » aux côtés des centres médicaux de Birmingham et de Sunderland

Sur la photo: des lits à l’intérieur de l’hôpital NHS Nightingale dans l’est de Londres après son ouverture au printemps

Les nouvelles restrictions toucheront ceux de Londres et du Sud-Est quelques jours à peine avant que l’assouplissement de la « bulle de Noël » de cinq jours du Premier ministre ne commence le 23 décembre.

Au plus haut niveau, il a été conseillé aux Britanniques de ne pas se mêler à quiconque en dehors de leur propre foyer pendant les vacances – avec la fenêtre de « bulle » réduite à un jour pour le reste de l’Angleterre.

Le secrétaire à la Santé fantôme, Jonathan Ashworth, a déclaré: « Nous nous dirigeons vers la prochaine crise du coronavirus du NHS avec les services hospitaliers qui luttent sans suffisamment de médecins, d’infirmières et de personnel de santé.

« C’est très bien que les ministres nous disent qu’ils ont des rossignols, mais s’ils ne peuvent pas suffisamment doter les services existants, comment peuvent-ils garantir suffisamment de médecins et d’infirmières aux rossignols?

« Malheureusement, notre service de santé et de soins essaie de faire face après des années de compressions et de sous-effectifs conservateurs. »

Le site de Manchester (photo) est ouvert aux « soins non-Covid », a déclaré le NHS England, tandis qu’Exeter et Harrogate sont ouverts en tant que « centres de diagnostic spécialisés » et Bristol pour les « services locaux du NHS ».

Les services du NHS seraient aux prises avec une pénurie de 87 000 employés alors que le Royaume-Uni continue de traverser un hiver difficile dans la pandémie.

L’hôpital Nightingale, dans l’est de Londres, a une capacité de 4 000 lits, le site de Manchester pouvant accueillir jusqu’à 750 patients.

Il a été rapporté le mois dernier que moins de 30 personnes étaient traitées dans les sept hôpitaux Nightingale du Royaume-Uni à la mi-novembre.

Cela survient alors que les cas de coronavirus étaient en hausse de 25% samedi dernier, avec 27 052 ​​infections signalées à travers la Grande-Bretagne.

Les derniers chiffres montrent que 534 personnes sont décédées au Royaume-Uni après avoir été testées positives pour le coronavirus – 14 de plus que samedi dernier et 45 de plus que vendredi.

Le nombre total de cas confirmés en laboratoire a maintenant dépassé les deux millions depuis le début de l’épidémie en mars, selon le tableau de bord du gouvernement.

Lors de la première vague de la pandémie, sept hôpitaux Nightingale ont été construits pour un coût de 220 millions de livres sterling.

Cependant, le NHS a été en grande partie capable de faire face, donc seulement deux ont été utilisés, avec environ 200 personnes traitées.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les rossignols pourraient être utilisés comme centres de vaccination.