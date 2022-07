L’hôpital n’explique pas comment deux patients ont disparu en deux jours – Shaw Local

Les responsables de l’hôpital Advocate Good Shepherd près de Barrington ont refusé d’expliquer comment en deux jours deux patients ont réussi à quitter le service des urgences et à disparaître, l’un d’entre eux étant décédé.

Un homme de 35 ans de Fox River Grove a quitté l’hôpital avant d’être libéré dans l’après-midi du 19 juillet, mais a été retrouvé par les autorités un jour plus tard et renvoyé en toute sécurité à l’hôpital, ont indiqué des responsables.

Et le soir du 18 juillet, une femme de 61 ans de Lake in the Hills s’est noyée dans le grand étang du campus de l’hôpital peu après avoir quitté le service des urgences avant d’être renvoyée.

Les responsables étaient préoccupés par le bien-être mental des deux patients lorsqu’ils ont disparu.

Dans un communiqué, Kristen Johnson, porte-parole de l’hôpital Advocate Good Shepherd, a remercié les premiers intervenants locaux pour leur rôle dans la recherche de l’homme de Fox River Grove et pour avoir aidé le personnel de l’hôpital et ses proches à retrouver le corps de la femme.

Lorsqu’on lui a demandé des détails sur la façon dont les deux patients ont pu quitter la salle d’urgence sans être arrêtés, Johnson a refusé de répondre, affirmant qu’elle ne fournirait pas de détails sur ce qui s’était passé par respect pour la vie privée des patients et de leurs familles.

Le chef adjoint du shérif du comté de Lake, Christopher Covelli, a déclaré que les adjoints avaient été appelés pour aider et avaient appris qu’il y avait des préoccupations importantes concernant le bien-être mental de l’homme de Fox River Grove. Covelli a déclaré que les députés pensaient que l’homme ne portait que des caleçons lorsqu’il a quitté l’hôpital et a marché pendant 2 miles. Covelli a déclaré que les députés pensaient que l’homme avait rencontré une connaissance qui l’avait aidé à se rhabiller quelques heures après sa fuite de l’hôpital.

Covelli a déclaré que les députés avaient travaillé en étroite collaboration avec la famille de l’homme et l’avaient trouvé le lendemain après-midi à Fox River Grove. Covelli a déclaré que l’homme avait été ramené à l’hôpital par une ambulance.

L’homme n’a pas été accusé d’un crime, et il n’est suspect d’aucun crime, a déclaré Covelli.

“Nous étions uniquement préoccupés par son bien-être et nous sommes très heureux qu’il puisse obtenir l’aide nécessaire”, a déclaré Covelli.

La femme a quitté l’hôpital par elle-même vers 18h55, ont indiqué des responsables. Les adjoints du shérif sont arrivés à l’hôpital vers 19h15 et ont rejoint ses amis et les membres de sa famille pour la rechercher près de l’hôpital, a déclaré Covelli.

Un chien policier a suivi l’odeur de la femme jusqu’à un grand bassin de rétention juste au sud de l’hôpital. Les députés ont utilisé un drone pour fouiller la surface de l’eau et ont retrouvé son corps vers 23h15, a déclaré Covelli.

Le bureau du coroner du comté de Lake a effectué une autopsie et a déterminé que la femme était décédée par noyade.

