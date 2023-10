L’Hôpital Morris propose le dépistage cardiaque Rhythm of Our Youth au lycée d’Ottawa – Shaw Local

L’Hôpital Morris propose son dépistage cardiaque gratuit Rhythm of Our Youth aux élèves de l’école secondaire d’Ottawa les 2 et 3 novembre pendant la journée scolaire.

Le but du dépistage est d’identifier les élèves du secondaire qui présentent une anomalie cardiaque non diagnostiquée pouvant entraîner une mort cardiaque subite.

Rhythm of Our Youth a été lancé pour la première fois en 2016 grâce au financement fourni par de généreux donateurs à la Morris Hospital Foundation. Depuis lors, plus de 8 000 élèves du secondaire de la région ont été sélectionnés grâce au programme.

Le jour du dépistage, une équipe de bénévoles spécialement formés de l’hôpital Morris effectue gratuitement des examens d’électrocardiogramme pour les étudiants qui ont reçu l’autorisation parentale de participer. Un électrocardiogramme est un test non invasif et indolore qui mesure l’activité électrique du cœur et détecte certaines anomalies cardiaques pouvant entraîner une mort cardiaque subite.

Les projections ont généralement lieu pendant les cours d’éducation physique ou dans la salle d’étude, en fonction des horaires des étudiants. Le test prend environ trois minutes.

Sur la base des résultats des dépistages, environ 3 pour cent des étudiants sont référés à leur médecin pour un suivi supplémentaire. En règle générale, moins de 1 pour cent ont un problème médical nécessitant une intervention cardiaque. Les résultats sont envoyés aux parents de l’élève et ne sont pas partagés avec l’école.

Les parents des élèves de l’école secondaire d’Ottawa sont encouragés à remplir un formulaire de consentement électronique sur le site Web de l’hôpital afin que leur élève puisse participer au dépistage. Le formulaire est disponible sur morrishospital.org/rooy.

La mort cardiaque subite coûte chaque année la vie à plus de 2 000 enfants et adolescents aux États-Unis. La plupart des victimes de mort subite d’origine cardiaque souffraient de maladies cardiaques sous-jacentes qui auraient pu être détectées par un simple ECG.

Pour plus d’informations ou pour faire du bénévolat lors d’un événement de projection Rhythm of Our Youth, rendez-vous sur www.morrishospital.org/rooy.