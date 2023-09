L’hôpital Morris organisera un salon de recrutement de bénévoles le 13 septembre – Shaw Local

L’hôpital Morris a annoncé qu’il organiserait un salon de recrutement de bénévoles de 10 h à 11 h 30 le mercredi 13 septembre, dans le hall principal de l’hôpital, au 150 W. High St.

Le salon offre l’occasion aux personnes souhaitant en savoir plus sur le bénévolat à l’hôpital Morris de rencontrer des bénévoles dans diverses missions.

« Les bénévoles jouent un rôle important à l’Hôpital Morris et dans la façon dont nous servons notre communauté », a déclaré Karen Nowosielski, directrice des services bénévoles à l’Hôpital Morris. « Lorsque nous attribuons un poste à chaque bénévole, nous nous engageons à trouver la meilleure adéquation en fonction de ses souhaits, de ses intérêts et de sa disponibilité, ainsi que des besoins de l’hôpital. »

À l’heure actuelle, l’hôpital a besoin de bénévoles pour la boutique de cadeaux et la réception principale, sur divers quarts de travail. Des chauffeurs bénévoles et des assistants de conduite sont également nécessaires pour le programme de transport des patients.

En plus d’assister à l’orientation des nouveaux bénévoles, tous les bénévoles reçoivent une formation afin de s’acquitter de leurs responsabilités spécifiques. Les bénévoles de l’hôpital reçoivent un uniforme et un badge d’identification avec photo à porter lorsqu’ils exercent leurs fonctions bénévoles. L’hôpital Morris offre aux bénévoles des vaccins gratuits contre la grippe, des repas à l’hôpital le jour du service, ainsi qu’une reconnaissance pour les heures de service.

« L’un des plus grands avantages du bénévolat est la possibilité de se faire des amis et d’acquérir de nouvelles compétences », a déclaré Nowosielski. « Nos bénévoles se considèrent comme une famille et ce sont des personnes formidables qui veulent faire une différence dans leur communauté.

Pour plus d’informations sur le salon de recrutement de bénévoles, appelez le 815-705-7022.