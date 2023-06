L’hôpital Morris organise un déjeuner d’appréciation des bénévoles – Shaw Local

Morris Hospital & Healthcare Centers a récemment organisé un déjeuner de célébration au Morris Country Club pour reconnaître les bénévoles de l’hôpital pour avoir atteint des jalons dans leurs heures de bénévolat et leurs années de service.

En 2022, les bénévoles de l’hôpital Morris ont enregistré un total de 19 390 heures dans plus de 20 domaines différents. Le service bénévole a permis à Morris Hospital & Healthcare Centers de fournir plus de 7 000 trajets grâce à son service de transport gratuit des patients. De plus, des bénévoles ont rassemblé 5 000 dossiers d’admission pour les patients de l’hôpital Morris, ont accueilli et contrôlé des milliers de visiteurs à la réception de l’entrée principale, ont fourni du personnel à la boutique de cadeaux de l’hôpital, ce qui a généré 25 000 $ de produits de la boutique de cadeaux qui ont été reversés à l’hôpital et ont aidé à divers départements et avec de nombreux projets spéciaux.

En plus de reconnaître les heures de bénévolat, l’hôpital Morris a célébré les bénévoles qui ont franchi des étapes importantes au cours de leurs années de service bénévole. Thelma Campbell, Jan Hedenschoug et Raymond Paulson ont été honorés pour 20 ans de service bénévole, Larry Mitchell, Ray Lisy et Ron Ragan ont été honorés pendant 25 ans, et Bill Akre et Char Orndorff ont été honorés pendant 35 ans.

Bien que le déjeuner d’appréciation des bénévoles ait traditionnellement lieu chaque année, c’était la première fois que l’événement avait lieu depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID.