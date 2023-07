L’hôpital Morris nomme Katrina Huhnke l’allume-feu du mois de juin – Shaw Local

Lorsque Katrina Huhnke a vu une ouverture pour un représentant de l’inscription et de la planification au Morris Hospital Diamond-Coal City Campus en 2021, elle s’est intéressée au poste parce qu’elle voulait aider les autres. Depuis lors, Huhnke, de Coal City, a eu un impact si notable grâce à son rôle qu’elle a été choisie comme allume-feu du mois de juin à l’hôpital Morris.

Depuis le premier jour, Huhnke est devenu un membre inestimable de l’équipe. Ses collègues la décrivent comme la personne de référence pour les questions, quelle que soit l’heure de la journée. Kathy O’Neill, directrice de la pratique de Morris Hospital Diamond-Coal City, déclare : « Katrina est incroyable. Elle est si bien informée et est une experte dans ce qu’elle fait. Elle est un leader pour tous ceux avec qui elle travaille et son éthique de travail est sans pareille. Katrina vise l’excellence tous les jours, et cela inspire son équipe à être excellente aussi.

Ancienne directrice d’un centre de conditionnement physique qui a promu l’importance de la santé et du bien-être dans sa communauté, Huhnke dit qu’elle savait que faire partie du Morris Hospital & Healthcare Centers serait un excellent choix.

Lorsqu'on lui a demandé de partager la partie la plus gratifiante de son travail, Huhnke dit que ce sont les gens avec qui elle travaille et les patients qu'elle rencontre.

« Apprendre à connaître les patients réguliers et leurs familles me permet d’entrer en contact avec eux à un niveau plus personnel », dit-elle. Par-dessus tout, elle aime le plus pouvoir voir les patients recevoir les excellents soins qu’ils méritent.

En nommant Huhnke comme allume-feu du mois, la représentante de la planification des inscriptions, Sheri Fisk, a écrit que Huhnke est le genre de collègue avec qui tout le monde devrait être « si chanceux de travailler ». Elle a déclaré que Huhnke aide tout le monde à modifier son horaire afin que ses collègues puissent passer du temps avec leur famille et faire les choses qui sont importantes pour eux.

Dans les premières civilisations, les allume-feu étaient des individus qui avaient la tâche importante de maintenir la flamme vivante.