L’hôpital Morris fermera le campus de Yorkville le mois prochain – Shaw Local

Morris Hospital and Healthcare Centers fermera définitivement son campus de Yorkville au 105 Saravanos Drive à Yorkville à compter du 3 décembre.

Après la fermeture, les clients de la médecine du travail, les patients des soins primaires et des soins pratiques pourront continuer à recevoir des services dans d’autres établissements de l’Hôpital Morris.

Les 10 employés basés au campus de Yorkville ont eu la possibilité de déménager dans d’autres établissements de santé exploités par l’hôpital Morris.

L’hôpital Morris a ouvert son campus de Yorkville en 2014 dans un bâtiment de 11 888 pieds carrés situé juste au sud de la route 71 près de la route 47 à Yorkville. Alors qu’à une époque, les services à l’emplacement de Yorkville comprenaient l’imagerie diagnostique, le laboratoire, la physiothérapie et les médecins spécialistes, les offres actuelles sont limitées à la médecine du travail, aux soins primaires et aux soins pratiques sans rendez-vous en raison de volumes inférieurs aux prévisions.

“Malheureusement, nous n’avons pas atteint la vision et les objectifs qui avaient été établis lorsque nous avons pris la décision d’apporter les services de l’hôpital Morris à Yorkville”, a déclaré Tom Dohm, président et chef de la direction de l’hôpital Morris et des centres de santé dans un communiqué de presse. “Bien que la fermeture d’un établissement de santé ne soit jamais une décision facile, après plus de huit ans, il n’est plus possible de maintenir notre offre à Yorkville.”

Dohm a déclaré qu’au cours des prochaines semaines, l’objectif principal sera d’aider les patients et les clients de la médecine du travail à transférer leurs soins vers d’autres sites de l’hôpital Morris. Pour les services de médecine du travail et de soins pratiques, les patients seront dirigés vers le centre de diagnostic et de réadaptation de l’hôpital Morris à Morris, le campus Ridge Road à Channahon et le campus Diamond-Coal City. Les patients en soins primaires recevront une lettre proposant des options pour poursuivre leurs soins à l’hôpital Morris.

“Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont donné l’opportunité de fournir des soins et des services à notre campus de Yorkville au cours des dernières années”, a déclaré Dohm.