L’hôpital Morris attribue au nouvel IRM l’amélioration des scans en moins de temps et avec un plus grand confort pour le patient – ​​Shaw Local

Morris — Claustrophobie, bruit fort, allongé immobile pendant une longue période.

Ce ne sont là que trois raisons pour lesquelles les gens n’apprécient généralement pas l’imagerie par résonance magnétique.

Mais le nouveau système d’IRM de 3 millions de dollars du Morris Hospital peut obtenir des scans plus clairs jusqu’à 40 % moins de temps et avec un plus grand confort pour le patient, a déclaré Liz Bates, directrice des services d’imagerie au Morris Hospital & Healthcare Centers.

Premièrement, l’ouverture plus large et plus courte du nouvel IRM, les supports de bras et les aides au positionnement aideront les patients à se sentir plus à l’aise et moins confinés, a déclaré Bates.

“Nous avons également des écouteurs où nous pouvons jouer de la musique pour le patient”, a déclaré Bates.

La technologie Biomatrix de l’IRM permet aux techniciens de positionner rapidement les patients, a-t-elle déclaré.

“Dans la table, il y a des capteurs et différentes choses qui détectent les points de pression sur le patient”, a déclaré Bates. « En tant que patient [lies] vers le bas… cela déterminera le type de corps du patient, et cela créera également la bonne technique pour chaque patient.

Dans un scanner pulmonaire, par exemple, les capteurs de la table compenseront la respiration, de sorte que les patients n’auront pas à retenir leur souffle pendant une partie du test, a déclaré Bates.

Bates a déclaré que la technologie Turbo de l’IRM réduit le temps d’imagerie jusqu’à 40 %. Il “permet également d’obtenir plusieurs scans simultanément”, selon un communiqué de presse de l’hôpital Morris.

“Cela nous permet de scanner les personnes qui peuvent être critiques ou qui ne peuvent pas rester immobiles très longtemps”, a déclaré Bates.

Ainsi, pour une IRM qui prenait généralement une heure, le temps pourrait maintenant être de 30 à 40 minutes, a déclaré Bates.

“Cela fait une grande différence”, a déclaré Bates.

Moins de temps sur la table, un plus grand confort et des scanners qui compensent certains mouvements aident à garantir que les images sont claires, en plus de capter certains détails, a déclaré Bates.

Le Dr Furquaan Isa, radiologue du personnel médical de l’hôpital Morris avec Grundy Radiologists, a déclaré dans le communiqué qu’il incluait des micro-hémorragies dans le cerveau avec une technologie appelée imagerie pondérée en fonction de la sensibilité. Ceci est utile lors du diagnostic des commotions cérébrales, a-t-il déclaré.

La nouvelle IRM détectera également les dépôts de fer dans le foie et les petites structures dans les articulations des doigts et des orteils, selon le communiqué.

L’imagerie pondérée en fonction de la sensibilité détecte également les saignements anciens dans le cerveau, comme ceux d’un accident vasculaire cérébral antérieur.

Bates a déclaré que l’hôpital Morris avait reçu le nouvel IRM, qui s’appelle officiellement un système d’IRM Magnetom Altea 1.5T, de Siemens Healthineers en juin. Il a remplacé l’ancien IRM de l’hôpital, qui avait 11 ans, a-t-elle déclaré.

« C’est excitant de le voir fonctionner, dit-elle.

Bates a déclaré que l’hôpital Morris dispose également d’un IRM sur son campus Ridge Road à Channahon et d’un IRM avec le bureau d’orthopédie et de médecine sportive de l’hôpital Morris sur la route 6 à Morris.