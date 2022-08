L’hôpital Morris annonce l’allume-feu du mois de juin – Shaw Local

MORRIS – L’hôpital Morris a récemment reconnu Melissa Hackett de Morris comme son allume-feu du mois de juin.

Hackett, membre du département des services environnementaux, a été nommée par un collègue ennemi de son dévouement, selon un communiqué de presse.

“Melissa est un atout majeur pour l’hôpital Morris”, a écrit un collègue en nommant Hackett. « Elle est dévouée à son travail et à son service, aime cette organisation et ressent un sentiment d’appartenance ici. Elle est fière de ce qu’elle fait et souhaite apprendre tous les aspects des services environnementaux.

Melissa Hackett, associée des services environnementaux, est “travailleuse et très fiable” (Avec l’aimable autorisation de l’hôpital Morris)

La dévotion de Hackett à s’assurer que des draps propres sont disponibles et fournis par l’hôpital Morris au cours des 17 dernières années assure le bon déroulement des soins aux patients. Certaines de ses responsabilités incluent la réception du linge propre d’un fournisseur extérieur, l’entretien et le stockage des chariots dans la lingerie et la mise à disposition quotidienne de packs de linge d’ambulance.

Elle est prête à aider partout où elle est nécessaire et est fière de ses responsabilités, en gardant une trace du linge entrant et sortant de l’hôpital, de sorte qu’elle est en mesure d’informer son responsable lorsqu’il faut en commander davantage.

“Melissa connaît son linge et elle connaît ses cliniques”, a déclaré Ana Mendrick, responsable des services environnementaux à l’hôpital Morris. « C’est une excellente membre de l’équipe, toujours travailleuse et très fiable. Je suis très heureux qu’elle reçoive cet honneur. Pour moi, son dévouement et son travail acharné sont de l’or.

La volonté de Hackett de s’éloigner de ses tâches habituelles pour aider au nettoyage de l’espace de bureau est appréciée à la fois par ses collègues et ses supérieurs.

« Au cours des dernières années en particulier, Melissa a quitté ses fonctions habituelles lorsqu’elle en avait besoin pour résoudre des problèmes de couverture et de personnel », a déclaré Sue Raikes, superviseure des services environnementaux. « Elle est toujours prête à aider et se portera même volontaire pour venir un jour de plus lorsqu’elle verra que nous manquons de personnel. De cette façon, elle sait que tout sera prêt quand elle arrivera lundi. Elle fait tout ce qu’il faut pour que le travail soit fait. Elle a un grand cœur et est vraiment une joueuse d’équipe.

Hackett dit que sa partie préférée de venir travailler tous les jours est simplement de faire son travail. Elle aime aussi voir ses collègues et aider les autres.

« Ça fait du bien d’aider les gens », dit-elle.