L’Hôpital Morris accueille un nouvel obstétricien-gynécologue dans les bureaux de Diamond, Morris et Ottawa – Shaw Local

Morris Hospital & Healthcare Centers étend ses services d’obstétrique et de gynécologie avec l’ajout de l’obstétricien-gynécologue Yahaira Aramburo, MD

Le Dr Aramburo voit des patients dans les bureaux d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital Morris à Diamond-Coal City, Morris et Ottawa. Le cabinet comprend également la Dre Andrea Chen, la Dre Mary Fitzgibbon, la Dre Victoria Ochoa, la Dre Leticia Setrini-Best et le Dr Douglas Toussaint.

En tant qu’obstétricien et gynécologue, le Dr Aramburo se spécialise dans les soins aux femmes à toutes les étapes de la vie, y compris la santé préventive des femmes, la reproduction et la grossesse, les troubles menstruels et hormonaux, la ménopause et les affections gynécologiques, notamment les fibromes, l’endométriose et le contrôle des naissances. Elle s’intéresse particulièrement à l’obstétrique à haut risque, aux saignements utérins anormaux et à la chirurgie gynécologique mini-invasive. Le Dr Aramburo parle couramment l’espagnol.

Diplômé de la Stritch School of Medicine de l’Université Loyola de Chicago, le Dr Aramburo a effectué un internat de chirurgie générale d’un an au centre médical de l’université Loyola et une résidence de quatre ans en obstétrique et gynécologie au centre médical de l’université Creighton à Omaha, Nebraska.

Le Dr Aramburo suit les lignes directrices actuelles fondées sur des preuves établies par l’American College of Obstetrics and Gynecology lorsqu’elle conseille et traite les patients et a déclaré qu’elle considère la relation médecin/patient comme un partenariat.

« Je m’engage à collaborer avec les patients pour leur permettre de faire les meilleurs choix en matière de soins de santé tout au long de leur vie », a déclaré Aramburo.

Le Dr Aramburo a déclaré qu’elle avait choisi l’obstétrique et la gynécologie au cours de sa troisième année d’école de médecine, alors qu’elle effectuait des stages cliniques.

« Être gynécologue-obstétricienne me permet de servir de médecin auprès des femmes à toutes leurs étapes – dans certains cas, depuis l’adolescence jusqu’à la ménopause », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons voir nos patientes au cabinet et lorsqu’elles sont à l’hôpital pour une chirurgie gynécologique ou un accouchement. La relation que nous établissons avec nos patients peut être très durable.

Originaire de Los Angeles, le Dr Aramburo a déclaré que ses études et sa formation à Loyola l’avaient ramenée dans la région de Chicago après sa résidence. Il n’a fallu qu’une seule visite à l’hôpital Morris pour que le Dr Aramburo sache où elle souhaitait exercer.

« J’ai adoré la communauté », a déclaré le Dr Aramburo. «Dès ma toute première visite, j’ai été très accueillant. C’était vraiment comme à la maison.

Pour prendre rendez-vous avec le Dr Aramburo, appelez le 815-941-0441 pour le bureau Diamond ou Morris, ou le 815-324-9700 pour le bureau d’Ottawa. Pour plus d’informations, visitez www.morrishospital.org/obgyn.