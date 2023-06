L’hôpital Morris accueille le Dr Paul Perona, ancien chirurgien de St. Margaret’s, dans son réseau – Shaw Local

Morris Hospital & Healthcare Centers a annoncé que le Dr Paul Perona, un chirurgien orthopédique établi à Spring Valley, a rejoint son groupe d’orthopédie et de médecine sportive.

Perona verra des patients à temps plein à Ottawa au bureau d’orthopédie et de médecine sportive de l’Hôpital Morris situé au 1306 Gemini Circle, Suite 2. Le numéro de téléphone est le 815-433-0850. Il effectuera des interventions chirurgicales dans les salles d’opération récemment rénovées de l’hôpital Morris.

Les rendez-vous avec le Dr Perona sont temporairement indisponibles pendant que l’hôpital Morris prépare le bureau pour son arrivée. Il est prévu qu’il recommencera à voir des patients à la mi-juillet.

Pour les renouvellements de médicaments ou les questions générales, les patients existants doivent appeler Morris Hospital Orthopaedics & Sports Medicine et s’identifier en tant que patient de Perona.

Perona est un chirurgien orthopédique certifié par le conseil d’administration, avec une formation postdoctorale en arthroplastie totale et en révision articulaire totale. Avec plus de 20 ans d’expérience, il se spécialise dans les arthroplasties de la hanche et du genou. Il a fréquenté la faculté de médecine de la Loyola University Chicago Stritch School of Medicine et a terminé sa résidence au Loyola University Medical Center.

Morris Hospital & Healthcare Centres offre des services d’orthopédie et de médecine sportive à Diamond-Coal City, Joliet, Morris et Ottawa. Pour plus d’informations, rendez-vous sur morrishospital.org