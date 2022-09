L’hôpital Morris accueille des cliniques pédiatriques de vaccination contre la COVID-19 – Shaw Local

L’hôpital et les centres de santé Morris offriront deux cliniques de vaccination pédiatrique contre la COVID-19 en septembre pour les enfants de 6 mois à 5 ans qui ont besoin d’une première et d’une deuxième doses. En raison des stocks limités, les rendez-vous sont recommandés en appelant l’emplacement de l’hôpital Morris qui héberge la clinique de vaccination.

Les cliniques pédiatriques de vaccination contre la COVID-19 auront lieu :

de 9 h à 11 h 30 le mercredi 7 septembre, au niveau supérieur du Morris Healthcare Center, 151 W. High St. à Morris. Composez le 815-705-3300.

de 9 h à midi le jeudi 8 septembre au Morris Hospital Ridge Road Campus, 27240 W. Saxony Drive, Suite 201, à Channahon. Composez le 815-467-1518.

Les enfants de ce groupe d’âge recevront le vaccin Moderna COVID-19 à l’aide d’aiguilles plus petites conçues spécifiquement pour les enfants. Une deuxième dose du vaccin Moderna est nécessaire un mois après la première injection.

Les enfants qui reçoivent le vaccin doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal. Bien qu’il n’y ait aucun débours, les participants sont priés d’apporter leur carte d’assurance. Les parents doivent prévoir du temps pour une période d’observation de 15 à 30 minutes après l’administration du vaccin.

Les cas de COVID-19 chez les enfants peuvent entraîner des hospitalisations, des décès, des syndromes inflammatoires et des complications à long terme, comme le « long COVID », dans lequel les symptômes peuvent persister pendant des mois. La vaccination, ainsi que d’autres mesures préventives, peuvent protéger les enfants contre le COVID-19 en utilisant les vaccins sûrs et efficaces déjà recommandés pour une utilisation chez les adolescents et les adultes aux États-Unis

Dans les essais cliniques, les effets secondaires du vaccin étaient légers et similaires à ceux observés chez les adultes et avec d’autres vaccins recommandés pour les enfants. L’effet secondaire le plus courant était la douleur, la rougeur ou l’enflure au site d’injection; fièvre; et gonflement ou sensibilité des ganglions lymphatiques.

Les vaccins pédiatriques COVID-19 peuvent également être disponibles dans les pharmacies de détail de la région. Veuillez consulter les sites Web des pharmacies de détail pour connaître la disponibilité par emplacement et la prise de rendez-vous. L’hôpital Morris n’administre pas de vaccins COVID-19 lors des rendez-vous chez le médecin.

Les parents qui ont des questions sur le vaccin pédiatrique contre la COVID-19 sont encouragés à en parler avec le médecin de leur enfant.