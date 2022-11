L’hôpital Mercyhealth Crystal Lake commence à embaucher du personnel; construction intérieure en cours – Shaw Local

L’embauche a commencé pour le nouvel hôpital Mercyhealth de 105 millions de dollars à Crystal Lake, qui devrait ouvrir ses portes au printemps, ont déclaré des responsables.

Situé près de la route 31 et de Three Oaks Road, l’hôpital – qui devait initialement ouvrir ses portes à l’été 2023 – abritera la première et la seule salle d’urgence de la ville ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des suites privées d’hospitalisation, de chirurgie et de soins intensifs ; services de diagnostic; et les cabinets de médecins de soins primaires et spécialisés.

Malgré une ouverture plus tôt que prévu, l’hôpital a connu sa part de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les cadres de porte, les matériaux de toiture et divers équipements et composants électriques tels que les interrupteurs, a déclaré Joanna Benning, vice-présidente des opérations de soutien et de la construction.

“Certaines choses ont créé des revers et des défis majeurs”, a déclaré Benning. « C’était une approche disparate, mais cette [hospital] s’est définitivement prêté à la création d’une sorte d’approche progressive à multiples facettes, dans laquelle nous commencerions dans un domaine, puis nous pourrions nous lancer dans un domaine différent.

La pandémie et une action en justice intentée par Centegra Health System, qui a maintenant fusionné avec Northwestern Medicine, ont retardé l’inauguration initiale de l’hôpital, qui a eu lieu en juin 2021.

Une fois terminé, l’hôpital offrira à la communauté de Crystal Lake une salle d’urgence locale, ce qu’elle n’a pas actuellement, a déclaré Benning.

La construction se poursuit sur le nouvel hôpital et centre médical Mercyhealth – Crystal Lake, situé à l’intersection du chemin Three Oaks et de la route 31, le mercredi 9 novembre. 2022. Une fois terminé, l’hôpital abritera la première et la seule salle d’urgence de la ville ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des suites privées d’hospitalisation, de chirurgie et de soins intensifs ; services de diagnostic; et les cabinets de médecins de soins primaires et spécialisés. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, a qualifié l’hôpital d ‘«énorme positif» pour la ville et a déclaré que le personnel et la direction de la ville avaient été très impressionnés par le projet dans son ensemble.

“Ils ont fait beaucoup de choses en très peu de temps”, a déclaré Haleblian. «Nous avons une bonne relation avec le système Mercy. Je suis très heureux de la façon dont cela se passe.

La société a embauché du personnel et du personnel médical, a déclaré Tyler Killpack, directeur principal des hôpitaux à accès critique de Mercyhealth. L’hôpital devrait employer 150 professionnels de la santé et 500 travailleurs pendant la construction.

Une fois terminé, l’hôpital de Crystal Lake offrira la médecine familiale, l’orthopédie et la médecine sportive; gastro-entérologie; chirurgie générale; cardiologie; soins anticancéreux; thérapie par perfusion; et la physiothérapie, selon le site Internet.

Jusqu’à présent, Mercyhealth a embauché deux médecins travaillant déjà sur les sites de Mercyhealth au sein de la communauté, et six autres ont signé pour commencer l’année prochaine lors de l’ouverture de l’hôpital, a déclaré Killpack.

Mercyhealth a également organisé un événement d’embauche cette semaine et organisera d’autres événements de ce type au cours de la nouvelle année, a déclaré Benning.

Un travailleur travaille sur la cloison sèche dans le hall du nouvel hôpital et centre médical Mercyhealth – Crystal Lake, situé à l’intersection du chemin Three Oaks et de la route 31, le vendredi 11 novembre 2022. Une fois terminé, l’hôpital accueillera la première et la seule salle d’urgence de la ville ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des suites privées d’hospitalisation, de chirurgie et de soins intensifs ; services de diagnostic; et les cabinets de médecins de soins primaires et spécialisés. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Nous travaillons dur pour recruter des médecins”, a déclaré Killpack. “Mais c’est bien d’avoir déjà une partie de cette infrastructure en place plutôt que de partir de zéro.”

Une grande partie de la structure physique est également terminée, mais de nombreux éléments de conception n’étaient pas encore en place cette semaine. L’installation est conçue autour d’un grand atrium et d’un hall, avec des postes de travail centralisés pour le confort des patients et du personnel, a déclaré Killpack.

Le campus est de taille comparable aux campus hospitaliers de Mercyhealth à Harvard et Walworth, Wisconsin, a déclaré Killpack.

Mercyhealth a présenté pour la première fois des conceptions à la ville en 2017, bien que le système ait voulu construire sur ce site pendant plus d’une décennie, a déclaré Benning. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit, Mercyhealth a exigé l’approbation du Conseil d’examen des installations et des services de santé de l’Illinois.

“Il y a certainement un avantage à construire un nouvel hôpital de nos jours”, a déclaré Killpack. « L’hôpital de Harvard est un bel établissement, mais il a aussi 50 ans de plus. Nous ne pouvons pas modifier certaines de ces fonctionnalités. »

Le système de santé a également commencé à s’associer au district 155 du lycée communautaire de Crystal Lake pour fournir une médecine sportive aux athlètes, a déclaré Benning. D’autres partenariats pourraient également être en cours.

“Il y a beaucoup de travail à faire”, a déclaré Benning. «Mais beaucoup de pièces s’assemblent rapidement. C’est un beau projet.