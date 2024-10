L’Hôpital général de Stratford déclare une épidémie de Covid-19

Contenu de l’article

Bien que les responsables de la Huron Perth Healthcare Alliance n’aient pas divulgué combien de cas ont été découverts, leur communiqué a déclaré qu’un « statut d’épidémie fait référence à deux ou plusieurs cas positifs confirmés de COVID-19 parmi les patients qui auraient pu être contractés à l’hôpital ».

Le groupe hospitalier travaille en collaboration avec la santé publique de Huron Perth pour gérer l’épidémie, indique le communiqué. Pendant que l’unité est fermée, les patients ne peuvent avoir qu’un seul soignant familial ou visiteur par jour, sans privilèges d’entrée et de sortie. Les membres de la famille et les soignants devront porter des équipements de protection individuelle, notamment des masques, des lunettes de protection, des blouses et des gants.

Les patients et leurs familles sont en train d’être informés pendant que les tests des patients ont lieu.

« Alors que nous entrons dans la saison du rhume et de la grippe, il est important de se rappeler que la COVID-19 circule toujours dans nos communautés », a déclaré Erica Jensen, responsable de la qualité, de la sécurité des patients et du contrôle des infections.

« Veuillez prendre les mesures nécessaires pour rester en bonne santé, comme vous laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans votre coude et rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Si vous êtes malade, évitez de vous rendre à l’hôpital pour protéger les autres.