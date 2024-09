L’hôpital forestier intelligent comme nouveau système de gestion pour le contrôle des infections nosocomiales

Les infections nosocomiales (IN), ou infections associées aux soins de santé, constituent un problème de santé mondial majeur lié à une morbidité accrue et à un fardeau socio-économique (1). La pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a mis en évidence l’importance de lutter contre les infections nosocomiales, avec des taux signalés allant de 8,3 % à 23,4 % (2). Les infections nosocomiales, y compris la COVID-19, se propagent principalement par voie aérienne et par des surfaces contaminées (3). Les agents pathogènes peuvent persister dans les environnements hospitaliers pendant de longues périodes, certains micro-organismes résistants survivant pendant des années (4). Les méthodes de nettoyage traditionnelles ont souvent du mal à éliminer efficacement ces agents pathogènes (5). Des recherches ont montré que même après quatre cycles de désinfection à l’eau de Javel, environ 26,6 % des chambres d’hôpital restaient contaminées (6). Par conséquent, l’adoption de nouvelles technologies pour maintenir un environnement hospitalier sûr et améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) est essentielle pour la prévention et le contrôle des IASS (7).













Dans le but d’améliorer le contrôle des infections nosocomiales, en particulier dans l’ère post-COVID, le deuxième hôpital général provincial du Guangdong (GD2H) a introduit un nouveau système de gestion appelé Hôpital forestier intelligent (IFH). S’appuyant sur les avancées en matière d’intelligence artificielle (IA), de technologie 5G et de réseautage en nuage qui ont été efficacement intégrées aux opérations hospitalières du GD2H (8–10), le système IFH a été conçu pour gérer la qualité de l’air intérieur dans divers contextes médicaux. Ce système implique le déploiement d’équipements de désinfection spécialisés et de terminaux de purification de l’air dans des zones telles que les salles d’accouchement, les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services respiratoires et infectieux et les services d’urgence, des endroits où le risque d’infections nosocomiales pour le personnel soignant et les patients est particulièrement élevé.













Bien que le nettoyage soit essentiel pour prévenir les infections nosocomiales, il est essentiel de prendre en compte la conception de l’hôpital, les pratiques de désinfection et la composition des surfaces. GD2H utilise divers équipements intelligents classés en désinfection [e.g., negative air ion (NAI) generator, plasma air sterilizer, ultraviolet sterilizer]composition de surface (par exemple, revêtement antibactérien, tissu antibactérien) et détection (par exemple, système de détection microbienne). Cette combinaison inhibe efficacement les agents pathogènes et contrôle les paramètres de la qualité de l’air intérieur tels que le CO 2 niveaux, formaldéhyde, PM 2.5 et la concentration massique des particules. Dans la salle de consultation externe du GD2H, où plus de 5 000 patients sont soignés quotidiennement, environ 60 appareils de purification de l’air ont été installés, notamment des équipements d’oxygène au plafond, des lampes de désinfection et des machines de désinfection au plasma (Figure 1). La concentration de NAI dans l’hôpital atteint les normes en milieu forestier (>3 000/cm3), avec certaines zones dépassant 100 000/cm3Les environnements forestiers présentent des concentrations élevées de NAI connues pour être bénéfiques pour la santé humaine, notamment pour la santé mentale, les fonctions cognitives et cardiorespiratoires (11–13), qui a inspiré le concept IFH pour créer un environnement sûr et confortable semblable à un sanatorium forestier.



















Figure 1. Équipement d’oxygène au plafond dans la salle de consultation externe.









En 2020, GD2H a collaboré avec Huawei pour développer les jumeaux de données intelligents hospitaliers, qui sont essentiellement des jumeaux numériques dans le cadre de l’industrie 4.0. Ces jumeaux fonctionnent comme un système intégré pour faciliter l’échange transparent de données numérisées et visualisées. Au cœur des jumeaux de données intelligents se trouvent des services cloud qui exploitent les techniques d’IA pour améliorer l’utilisation des données (10). Toutes les données collectées par l’équipement intelligent du GD2H sont simultanément transmises à une plate-forme cloud virtuelle dans les locaux de l’hôpital pour la surveillance et la gestion de la qualité de l’air intérieur. Le centre de gestion central, qui sert de centre de contrôle de l’hôpital, cerveau intelligentsurveille en permanence la qualité de l’air intérieur dans tous les domaines de GD2H 24 heures sur 24. En exploitant l’IA, la technologie 5G, les services cloud et une plate-forme virtuelle, les jumeaux de données intelligents traitent et reçoivent efficacement de grandes quantités de données de tous les équipements intelligents, transmettant ces informations au centre cognitif pour une visualisation en temps réel de la qualité de l’air intérieur à GD2H (10). L’interface principale du centre cognitif présente un diagramme de modèle 3D dynamique de l’hôpital, permettant une surveillance en temps réel des paramètres critiques de la qualité de l’air intérieur tels que les micro-organismes pathogènes, le dioxyde de carbone, le formaldéhyde, les PM 2.5 et des ions négatifs (Figure 2). De plus, le centre cognitif effectue une analyse complète des données en temps réel mises à jour en continu, évaluant les risques d’infections nosocomiales provenant de diverses sources. Il génère un indice de classement des risques pour les services cliniques à l’écran, ce qui permet d’alerter rapidement les risques et de déclencher des mesures de désinfection automatisées si nécessaire. Par exemple, en cas de détection de paramètres de qualité de l’air intérieur anormaux dans les services d’infection, le centre cognitif évalue rapidement la situation et déclenche l’équipement de désinfection automatique dans la zone touchée. Simultanément, il communique l’état de la qualité de l’air intérieur aux postes d’infirmières des services infectés pour informer les prestataires de soins de santé et les patients de la contamination potentielle et du processus de désinfection automatisé en cours.



















Figure 2. Le diagramme dynamique du modèle hospitalier 3D affichant la surveillance en temps réel des principaux paramètres de qualité de l’air intérieur sur l’écran principal du cerveau intelligent.









L’intégration de l’IFH à l’aide de technologies telles que l’IA et la 5G pose plusieurs défis. Parmi ces défis figurent les coûts élevés et la consommation d’énergie, l’absence de normes et de réglementations médicales, les préoccupations éthiques concernant la confidentialité des patients, l’acceptation sociétale, les difficultés de surveillance en temps réel et l’applicabilité générale de la 5G et des plateformes de cloud virtuel. L’IFH nécessite des améliorations telles que des mises à jour régulières du système pour le traitement des données en temps réel, des mesures améliorées de confidentialité et de sécurité des données, et des évaluations plus approfondies des coûts et des avantages. Une formation et des ajustements spécifiques sont nécessaires pour garantir l’efficacité du système dans divers contextes et pour améliorer sa généralisation. Malgré ces défis, l’intégration de l’IFH aux technologies de l’IA et de la 5G est prometteuse pour améliorer la prévention et la gestion des infections nosocomiales, en particulier dans le contexte de l’après COVID-19 et des futures pandémies, dans le but de créer un environnement sûr et agréable pour les patients, le personnel hospitalier et les visiteurs.