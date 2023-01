L’hôpital du Pérou cherche à obtenir le statut d’hôpital d’urgence rural, qu’est-ce que cela signifie ? – Section locale de Shaw

L’hôpital St. Margaret’s au Pérou doit fermer le samedi 28 janvier et les responsables ont déclaré que l’avenir de l’hôpital dépendait de la désignation d’un hôpital d’urgence rural.

Cette désignation ouvre St. Margaret’s à des fonds extérieurs, mais signifie également que les patients ne seront pas admis ou ne passeront aucune nuit à l’hôpital.

Une désignation d’hôpital d’urgence rural est donnée aux hôpitaux éligibles par les Centers for Medicare and Medicaid Services.

Le Congrès a établi la désignation en décembre 2020 en réponse aux fermetures d’hôpitaux dans les communautés rurales. Le statut a commencé le 1er janvier de cette année, mais le ministère de la Santé publique de l’Illinois doit encore adopter des règles avant que la désignation puisse être utilisée, c’est pourquoi les responsables de l’hôpital St. Margaret’s ont entamé lundi des pourparlers avec les législateurs et les agences de l’État.

La distinction permet les services d’urgence, les soins d’observation et d’autres services ambulatoires, mais pas les soins hospitaliers, tels que l’obstétrique.

St. Margaret’s n’a-t-il pas demandé le statut d’hôpital d’urgence rural l’automne dernier?

Non, mais la vision de changer le statut de l’hôpital a été discutée.

En octobre, St. Margaret’s a publié une lettre indiquant qu’elle suspendait une demande d’interruption des services d’urgence et d’hospitalisation à St. Margaret’s Health à Spring Valley, dans l’espoir de poursuivre la désignation d’hôpital d’urgence rurale qui maintiendrait les soins d’urgence à ses deux Spring Valley et les hôpitaux du Pérou.

« La conversion de l’une des installations de St. Margaret’s en REH donnerait à St. Margaret’s la flexibilité de poursuivre ses services de consolidation et de réduire le dédoublement, tout en continuant à fournir des services d’urgence aux deux endroits », a déclaré Tim Muntz, président et chef de la direction de St. Margaret’s, et Terry Judd, président du conseil d’administration de St. Margaret’s, dans une lettre d’octobre. “La désignation REH s’accompagne également de taux de paiement nettement plus élevés de Medicare.”

Les hôpitaux d’urgence ruraux reçoivent le paiement du taux du système de paiement prospectif ambulatoire plus 5% pour tous les services ambulatoires fournis aux patients de Medicare. Ils perçoivent également une mensualité complémentaire de facilité, susceptible d’augmenter chaque année. Il leur permet une dotation en personnel et des services flexibles, ainsi qu’un accès à une assistance technique.

Les législateurs locaux ont aidé St. Margaret’s avec la législation l’année dernière, qu’est-ce que cela a fait?

En avril, le représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa) et la sénatrice Sue Rezin (R-Morris) ont parrainé le projet de loi 1435 du Sénat, qui a été promulgué par le gouverneur JB Pritzker, pour permettre aux hôpitaux des comtés contigus de fonctionner sous le même licence et des frais administratifs réduits.

Les responsables de St. Margaret’s ont déclaré à l’époque que ce projet de loi jetait les bases nécessaires.

Que font maintenant les agences gouvernementales pour aider St. Margaret’s ?

Depuis que le ministère de la Santé publique de l’Illinois a appris le projet de conversion de St. Margaret au statut REH, l’agence tente activement de les aider, a déclaré un porte-parole. Ce n’est pas un processus qui peut être achevé en une semaine, a-t-il déclaré.

L’hôpital devra terminer le processus d’inscription à Medicare pour changer de statut. En outre, l’hôpital devra subir une visite sur place du personnel de réglementation de l’IDPH.

Si l’hôpital n’a que des problèmes de personnel pour sa salle d’urgence, pourquoi l’ensemble de l’hôpital doit-il fermer ?

La loi de l’Illinois ne permet pas à un hôpital de fonctionner sans salle d’urgence.