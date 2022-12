L’hôpital du Kentucky paiera 4 millions de dollars pour les demandes de tenue de dossiers d’opioïdes

LEXINGTON, Ky. (AP) – Un système hospitalier du Kentucky paiera une amende civile de 4,4 millions de dollars pour une mauvaise tenue des dossiers qui a permis à un technicien en pharmacie de détourner 60 000 doses d’opioïdes, ont annoncé les procureurs fédéraux.

Le centre médical de Pikeville a auto-déclaré le détournement, a coopéré à une enquête de la Drug Enforcement Administration et a pris des “mesures substantielles” pour résoudre ses problèmes avant le règlement, qui ne détermine aucune responsabilité, selon un communiqué publié mercredi par le bureau du procureur américain à Lexington.

“La taille de cette amende montre à quel point cette situation est grave”, a déclaré l’agent Todd Scott, qui dirige la division Louisville de la DEA. “J’espère que le centre médical de Pikeville fera un meilleur travail à l’avenir avec sa tenue de dossiers et que les dommages résultants infligés à la communauté pourront être inversés.”

Les procureurs ont déclaré que l’incapacité à maintenir des inventaires et des dossiers de distribution précis et complets a permis à Kayla Nicole White Perry, alors technicienne en pharmacie à l’hôpital, de détourner plus de 60 000 doses d’oxycodone, d’hydrocodone et de méthadone du coffre-fort des stupéfiants du système hospitalier et des Pyxis MedStations à partir de janvier. 2016 à début septembre 2018.

Elle et son mari William Chad Perry ont plaidé coupables en 2020 à un complot en vue de distribuer la drogue. Elle a été condamnée à 41 mois de prison, tandis que lui a été condamné à 38 mois.

Le système hospitalier a déclaré au chef du Lexington Herald qu’aucun patient n’avait été privé de médicaments ou n’avait été blessé à cause du détournement.

Un protocole d’accord de trois ans entre l’hôpital et la DEA comprend des exigences en matière d’inspection, de rapport et de formation.

“Nous avons pris plusieurs mesures et investi dans de nouvelles technologies pour mieux détecter et prévenir le détournement de médicaments dans notre établissement”, indique un communiqué de l’hôpital. « Le centre médical de Pikeville et nos dirigeants actuels s’engagent à être le fournisseur et l’employeur de choix pour les soins de santé dans la communauté du sud-est du Kentucky en fournissant des soins de qualité à nos patients.

The Associated Press