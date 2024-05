L’hôpital détaille les blessures au cerveau et à la colonne vertébrale après les turbulences sur le vol de Singapour | Transport aérien

Les passagers et l’équipage à bord d’un vol de Singapore Airlines qui a subi des turbulences extrêmes au-dessus de l’Asie ont subi des blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale, a déclaré le chef d’un hôpital de Bangkok.

Vingt personnes restent en soins intensifs dans la capitale thaïlandaise, où le vol SQ321 a effectué un atterrissage d’urgence mardi après la terrifiante épreuve à haute altitude.

Ils comprennent six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne originaire de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines, a-t-il déclaré.

Le Boeing 777-300ER a heurté ce qu’un responsable de la compagnie aérienne a décrit comme des « turbulences soudaines et extrêmes » au-dessus du Myanmar, faisant voler les passagers et l’équipage et en projetant certains contre le plafond.

Un Britannique de 73 ans est décédé et 104 personnes ont été blessées sur le vol, qui transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage de Londres à Singapour.

Adinun Kittiratanapaibool, directeur de l’hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok, a déclaré que son personnel soignait six personnes pour des blessures au crâne et au cerveau, 22 pour des blessures à la colonne vertébrale et 13 pour des blessures osseuses, musculaires et autres.

« Nous n’avons jamais soigné des personnes souffrant de ce genre de blessures causées par les turbulences », a-t-il déclaré aux journalistes.

Dix-sept interventions chirurgicales ont déjà été réalisées – neuf opérations à la colonne vertébrale et huit pour d’autres blessures, a-t-il indiqué.

Interrogé sur le pronostic des cas les plus graves, Adinun a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si certains pourraient souffrir d’une paralysie permanente et que les médecins devraient observer si la fonction musculaire se rétablissait après l’opération.

Les blessés hospitalisés sont âgés de deux à 83 ans, a-t-il ajouté.

Un passager a déclaré que des personnes avaient été projetées si violemment dans la cabine qu’elles avaient fait des bosses dans le plafond lors du drame à 11 300 mètres (37 000 pieds).

Neuf des 16 Malaisiens à bord du vol sont soignés à l’hôpital de Bangkok, a déclaré l’ambassadeur du pays en Thaïlande.

«Cinq d’entre eux sont en soins intensifs et sous observation et une victime est en salle normale. Ils sont tous dans un état stable », a déclaré Jojie Samuel.

« Mais l’un d’eux est dans un état critique mais stable. Il souffre de multiples blessures à la tête, au dos et à la jambe. Il fait partie de l’équipage.

Les récits des passagers continuent d’émerger après l’incident au cours duquel l’avion s’est effondré pendant des turbulences, avec trop peu d’avertissement pour que beaucoup puissent attacher leur ceinture de sécurité.

«Je suis tombé par terre. Je n’ai pas réalisé ce qui s’est passé. J’ai dû me cogner la tête quelque part. Tout le monde criait dans l’avion. Les gens avaient peur », a déclaré aux journalistes Josh Silverstone, un Britannique de 24 ans en route vers l’île de vacances indonésienne de Bali.

« J’ai allumé le wifi de l’avion que j’avais acheté et j’ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire ‘Je t’aime' », a-t-il ajouté mercredi après avoir quitté l’hôpital, où il a été soigné pour une coupure à la tête.

Le directeur général de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, s’est excusé pour « l’expérience traumatisante » et a exprimé ses condoléances à la famille du défunt.

Des photos prises à l’intérieur de l’avion après son atterrissage à Bangkok montrent la cabine dans le chaos, jonchée de nourriture, de boissons et de bagages, et avec des masques à oxygène suspendus au plafond.

Un vol de secours a emmené mercredi 131 passagers et 12 membres d’équipage à l’aéroport Changi de Singapour pour poursuivre leur voyage ou rentrer chez eux.

L’Agence France-Presse et Associated Press ont contribué à ce rapport.