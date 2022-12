L’hôpital des Midlands enquête sur une pince laissée à l’intérieur d’un patient après une opération

Un hôpital enquête sur la façon dont une paire de pinces chirurgicales en métal a été laissée à l’intérieur d’un patient après avoir été recousue après une chirurgie abdominale. Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust s’est excusé sans réserve et a déclaré que l’incident à l’hôpital Alexandra de Redditch était “exceptionnellement rare”. L’erreur médicale n’est devenue apparente qu’après une intervention abdominale de sept heures le mois dernier, selon BBC Midlandslorsque les forceps ont été signalés comme manquants. Les pires craintes des médecins ont été confirmées lorsque la pince artérielle manquante de 15 cm a été découverte par une radiographie alors que le patient était encore sous anesthésie. L’instrument chirurgical n’a pas pu être immédiatement retiré et le patient a été transféré aux soins intensifs pendant la nuit avant qu’une autre opération ne soit effectuée le lendemain pour récupérer la pince. Il est entendu que l’enquête de la fiducie examinera si la double vérification requise de tous les instruments a été effectuée avant que le patient ne soit recousu après la chirurgie. Il examinera également le processus de déconnexion de fin d’opération, qui est censé garantir que de telles erreurs ne se produisent pas. La confiance a déclaré qu’il y avait “des processus clairs et bien établis” en place pour prévenir de tels incidents. Le directeur général de la fiducie, Matthew Hopkins, a déclaré: «Nous sommes au courant d’un incident impliquant un instrument chirurgical laissé à l’intérieur d’un patient après une intervention chirurgicale. « Il existe des processus clairs et bien établis pour protéger les patients de ce type d’événement, qui sont exceptionnellement rares. “Nous menons actuellement une enquête sur ce qui s’est passé. « Le patient et sa famille ont été informés dans le cadre de notre devoir de franchise. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

“Nous nous sommes excusés sans réserve auprès du patient et avons promis de partager avec lui les conclusions de notre enquête une fois celle-ci terminée.”

Il y a plus de dix ans, on estimait qu’en moyenne deux opérations par semaine se terminaient par la couture d’instruments chirurgicaux à l’intérieur du corps des patients. En 2008, plus de 700 patients du NHS se sont retrouvés avec des forceps, des ciseaux, des écouvillons et des pinces, selon un journal.

Depuis lors, les hôpitaux sont tenus de publier des statistiques trimestrielles sur ces événements dits “jamais”.