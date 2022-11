L’hôpital de Vernon a désespérément besoin d’un deuxième tomodensitomètre

Avec plus de 2 000 résidents du nord de l’Okanagan sur la liste d’attente pour les tomodensitogrammes, une nouvelle machine est nécessaire de toute urgence à l’hôpital Vernon Jubilee (VJH).

La Fondation VJH lance sa campagne annuelle Light a Bulb, qui a encore 900 000 $ à amasser pour les 6,3 millions de dollars nécessaires pour un nouveau tomodensitomètre.

La mère de Vernon, Leanne Ramsey, connaît le stress d’être sur cette liste d’attente. Elle a subi 11 scanners lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer trois fois en trois ans.

“Lorsque vous attendez votre tomodensitométrie, vous vous sentez tellement anxieux d’avoir des réponses”, a déclaré Ramsey. “Toute attente ressemble à une éternité.”

VJH possède l’un des tomodensitomètres les plus achalandés de la province, fonctionnant 16 heures par jour et effectuant plus de 20 000 scans par an, même si les directives provinciales exigent maintenant un deuxième scanner après 14 000 scans.

Le temps d’attente moyen pour le scanner est actuellement de 68 jours.

“Les médecins ont besoin d’un accès rapide aux tomodensitogrammes pour fournir des évaluations rapides et des soins optimaux aux patients”, a déclaré le Dr Adam Weathermon, chef du département d’imagerie médicale du VJH. « Les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, les traumatismes et les soins d’urgence ne sont que quelques domaines où la tomodensitométrie peut faire toute la différence. Avoir deux scanners signifiera des soins plus efficaces, moins d’attente et de meilleurs résultats pour les patients.

Un don rare d’un million de dollars a été la raison pour laquelle la Fondation VJH a lancé une campagne d’expansion du scanner CT de 6,3 millions de dollars.

“Ce don d’un million de dollars a été si transformateur en inspirant les autres à faire ce qu’ils pouvaient pour aider”, a déclaré Kate McBrearty, directrice exécutive de la Fondation VJH. “Nous sommes ravis de voir à quel point nous sommes proches, et maintenant nous encourageons la communauté à se rassembler pour nous aider à franchir la ligne d’arrivée cette saison Light a Bulb.”

Pour en savoir plus sur la campagne Light a Bulb ou pour faire un don, visitez vjhfoundation.org/light-a-bulb.

Brendan Shykora

DonHôpitaux